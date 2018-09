Tanzkurse aller Art

Ob Steppen, Ballett oder Partner-Tanzkurse – das Angebot der Tanzschule Dorner ist so vielfältig, dass man sich fast nicht entscheiden kann. Schaut euch um und sucht euch was aus, denn wir verlosen zwei 100,- Euro Gutscheine, die ihr für jeden Tanzkurs eurer Wahl einlösen könnt!

Fit mit Tanz

Ob ihr beim nächsten Ball am Parkett brillieren wollt oder einfach in Form kommen wollt – die Tanzschule Dorner bietet wirklich für jede Vorliebe den richtigen Tanzstil. Und die Rede ist hier nicht nur von Walzer oder ChaChaCha, sondern von Tanzstilen, die auch ohne Partner funktionieren und auch zur körperlichen Fitness beitragen. Zum Beispiel Ballett & Pilates für Erwachsene! Dort lernt ihr eine richtige Haltung, ein Gefühl für Körper und Musik und viel Grundlegendes zum Tanzen. Aber auch Step-Kurse sind im Angebot, Kurse für Ladies Only, Angebote für Männer und spezielle Abende für Jugendliche! Seht euch einfach bei der Tanzschule Dorner um. Wir verlosen zwei 100,- Euro Gutscheine, die ihr einlösen könnt wofür ihr wollt!

Teilnahmeschluss ist der 20. Oktober 2018!

Tanzschule Dorner - Gutschein Gewinnt zwei Gutscheine für einen Kurs nach Wahl bei der Tanzschule Dorner - im Wert von je 100,- Euro! Ja, ich stimme den Gewinnspiel-Teilnahme-Bedingungen zu. Ja, ich möchte den Stadtbekannt Newsletter erhalten. schließen Teilnahme-Bedingungen GewinnerInnen werden per Email verständigt. Pro GewinnerIn wird ein Gewinn verlost. Eine Barauszahlung oder Tausch der Gewinne ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Stadtbekannt ist nicht für das Zustandekommen der Veranstaltung, Termine oder Preisänderungen verantwortlich. Unter Umständen wird vom Veranstaltungsteam 1,- Euro Unkostenbeitrag für die Vergnügungssteuer eingehoben. Die GewinnerInnen werden unter Ausschluss der Öffentlichkeit gezogen. Der Newsletter kann jederzeit abbestellt werden.

STADTBEKANNT

Weitere Artikel

« Schlumberger Kellerwelten – Führung Der neue STADTBEKANNT Lokalführer ist da! »