Ein Fest der Kinderrechte

Am Sonntag, dem 8. September wird in allen Bezirken der Welttag des Kindes gefeiert. Beim größten Familienfest der Stadt dreht sich alles um die Kinder und deren Recht auf ein gutes Leben.

Wenn die Kinderfreunde zum „Tag des Kindes“ laden, dann ist für Action und Spaß gesorgt. In der Donaustadt zum Beispiel werden die Kinder schon beim Eingang von einer Clownin begrüßt und auf das Festgelände geführt. Dort warten dann Mal-, Bastel- und Spielstationen, Kinderschminken und Riesenseifenblasen. Ein Highlight für die Kleinen wird der „Kasperl“ liefern, daneben gibt es Tanzvorführungen und bei der Feuerwehr können die Kinder sehen, wie es ist mit dem Schlauch zu spritzen. Erstmals wird es auch einen Flohmarkt im Donaupark geben.

In jedem Bezirk gibt es unterschiedliche Angebote und Showprogramme, aber überall werden die Kinder ihren Spaß haben und einen ausgefüllten Nachmittag verbringen.

Daniela Gruber-Pruner von den Kinderfreunden Österreich bringt es auf den Punkt, welche Bedeutung dieser Tag haben soll: „Am Tag des Kindes wollen wir Kindern und ihren Begleitpersonen eine anregende, fröhliche Zeit ermöglichen. Und zwar ALLEN Kindern, ganz egal aus welcher Familie. Wir möchten darüber hinaus aber auch vermitteln, was uns Kinderfreunden wichtig ist und wie wir uns eine Welt des Friedens, der Gleichheit, der Vielfalt, der Gerechtigkeit, der Solidarität und der Freiheit vorstellen.“

Die Kinderfreunde feierten den Tag des Kindes schon in der Zwischenkriegszeit. Damals fanden die Feste meist im Frühling statt. Heute ist es ein Fest zum Schulbeginn, bevor es in den Schulen so richtig losgeht. Heuer steht der Tag des Kindes ganz im Zeichen der „Kinderrechte“, die vor genau 30 Jahren im Rahmen der UN-Kinderrechtskonvention (KRK) verabschiedet und bald darauf auch von Österreich ratifiziert wurden.

Wir wissen, Papier ist geduldig, und viele Erwachsene (und auch politische VerantwortungsträgerInnen) verstehen die Notwendigkeit der Kinderrechte nicht. Deshalb braucht es ständiges Engagement, dass die Kinderrechte anerkannt und auch Wirklichkeit werden. Die Kinderfreunde versuchen in ihren Kindergärten, Horten und allen Freizeitangeboten die Kinder zu befähigen, selber für ihre Rechte einzutreten. Beim Tag des Kindes werden sie bei vielen Spiel- und Kreativstationen ihre Rechte kennenlernen können.

Die kommenden Wochen und Monate werden noch viele weitere Kinderrechteaktivitäten folgen, wobei der Einsatz gegen Kinderarmut und für das Recht auf gleiche Bildungschancen für alle ganz großgeschrieben wird.

Alles auf einen Blick

Welttag des Kindes Festplätze

8. September 2019

14:00 – 17:00 Uhr

1. Bezirk Freyung bei Palais Harrach

2. Bezirk Venediger Au – Spielplatz

3. Bezirk Arenbergpark (Neulinggasse/Dannebergplatz)

4. Bezirk Bärlipark (Schelleingasse 28-30)

5. Bezirk Bacherpark

6. Bezirk Esterhazypark (Schadekgasse/Gumpendorferstraße)

7. Bezirk Karl-Farkas-Park (Burggasse 76)

8. Bezirk Hamerlingpark (Hamerlingplatz/Skodagasse), 14:00 – 18:00 Uhr

9. Bezirk Arne-Carlsson-Park (Ecke Währinger Straße/Spitalgasse), 14:00 – 18:00 Uhr

10. Bezirk Sonnenland Laaerberg (Laaerberg Straße 145)

11. Bezirk Stadtpark Leberberg (Svetelskystraße 4-6)

12. Bezirk Wilhelmsdorfer Park (Aßmayergasse/Karl-Löwe-Gasse)

13. Bezirk Roter Berg (Ratmannsdorfgasse)

14. Bezirk Baumgartner Casinopark (Linzer Straße 297) (bei Schlechtwetter im großen Saal des Arbeiterheims)

15. Bezirk Auer-Welsbach-Park, Spielplatz, 10:00 – 17:00 Uhr

16. Bezirk Kongreßpark (Sandleitengasse)

17. Bezirk Lidlpark (Ecke Wattgasse/Roggendorfgasse)

18. Bezirk Türkenschanzpark (Gärtnerei, Spielplatz, vor Restaurant „Mayerei Diglas“)

19. Bezirk Freizeitraum Hohe Warte (Hintergärtengasse/ Grinzinger Straße/ Heiligenstädter Straße)

20. Bezirk Donauuferpromenade (bei Millennium Tower) Sa & So 14:00 – 18:00 Uhr

21. Bezirk Großfeldstraße 21

22. Bezirk Sparefrohspielplatz WIG – Donaupark (Arbeiterstrandbadstraße, Eingang D)

23. Bezirk In der Wiesen (Rößlergasse – Marte-Harell-Gasse bei Romy-Schneider-Gasse, Anton-Baumgartner-Straße 127), 14:30 – 17:30 Uhr

Fotos: Dosenwerfen (c) Kinderfreunde Steiermark – Nikola Milatovic, Spielbus Kiga Laaerberg (c) Kinderfreunde – Votava