Tag der offenen Türe der Wiener Tanzschulen

Einfach vorbeikommen und schnuppern

Am 15. September öffnen die Wiener Tanzschulen ihre Türen und präsentieren Tanzbegeisterten aller Leistungsklassen ihr vielseitiges Kursprogramm.

Tanzen ist ein fester Bestandteil der Wiener Kultur und Tradition. Ob Wiener Walzer, ChaChaCha oder Foxtrott, geübte Tänzerinnen und Tänzer machen auf der Tanzfläche immer einen guten Eindruck. Doch was, wenn die Tanzschritte nicht mehr ganz so gut sitzen? Wer schon immer gerne einen Tanzkurs besuchen wollte oder wessen Tanzkünste schon etwas eingerostet sind, der hat am 15. September die Möglichkeit, Tanzschulluft zu schnuppern.

Am Tag der offenen Tür stellen dreißig Wiener Tanzschulen von 18:00 bis 21:00 Uhr ihr vielfältiges Kursprogramm vor, von Paartanz über Seniorenkurs, von Perfektionsabenden bis hin zu Blitzkursen reicht das Angebot. Ob blutiger Anfänger oder Wiedereinsteiger, das Kursprogramm bietet für alle Tanzfreunde ausreichend Auswahlmöglichkeiten. Wer in der nächsten Ballsaison eine gute Figur am Tanzparkett machen möchte, kann sich hier unverbindlich über den passenden Kurs informieren. Dann steht der kommenden Ballsaison nichts mehr im Weg!

Alles auf einen Blick

Tag der offenen Tür

15. September 2019

18:00 – 21:00 Uhr

in 25 Wiener Tanzschulen

www.wiener-tanzschulen.at

Foto: (c) Copyrights Getty Images

