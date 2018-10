Super Bowl Night – Tickets

Tickets für Super Bowl Party gewinnen

DAS Sportevent für Football-Fans wird heuer wieder groß gefeiert. Am 3. Februar 2019 ist es wieder soweit und das ARCOTEL Wimberger verwandelt sich in eine Superbowl-Fanzone mit Buffet, Drinks, Spielen und natürlich zahlreichen Flatscreen-TVs. Ihr könnt 1×2 Tickets gewinnen!

Super Bowl Party

Wenn die zwei besten Mannschaften der NFL aufeinander treffen, dann ist es wieder so weit: der Super Bowl steht an. Am 3. Februar 2019 treten sie in Atlanta, Georgia um die begehrte Vince Lombardi Trophy an. Aber nicht nur in den USA wird dieses Event groß gefeiert – auch im ARCOTEL Wimberger geht es heiß her! Live-Musik, Cheerleader-Shows und Microsoft® X-Box-Stationen inklusive! Im Mittelpunkt steht aber natürlich das Spiel, das am HD Mega-Screen und Flatscreen TVs mitverfolgt werden kann!

Tickets gewinnen

Ihr könnt 1×2 Tickets für das Event am 3. Februar von 21:30 bis 4:00 Uhr gewinnen. Mit den Tickets habt ihr einen gesicherten Sitzplatz und könnt das All You Can Eat & Drink Buffet sowie das Rahmenprogramm nutzen!

Alles auf einen Blick

SUPER BOWL NIGHT 2019

3. Februar 2019, 21:30 – 4:00 Uhr

ARCOTEL Wimberger

Neubaugürtel 34-36

1070 Wien

Tickets 39,- bis 65,- Euro (je nach Kategorie)

Teilnahmeschluss ist der 19. Jänner 2019!