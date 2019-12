Super Bowl Night im ARCOTEL Wimberger Wien

DAS Sportevent für Football-Fans wird heuer wieder groß gefeiert. In der Nacht vom 2. auf den 3. Februar ist es soweit und das ARCOTEL Wimberger verwandelt sich in eine Superbowl-Fanzone mit Buffet, Drinks, Spielen und natürlich zahlreichen Flatscreen-TVs!

Super Bowl Party

Wenn die zwei besten Mannschaften der NFL aufeinander treffen, dann heißt es wieder: Super Bowl! Am 2. Februar 2020 treten sie in Miami, Florida um die begehrte Vince Lombardi Trophy an. Aber nicht nur in den USA wird dieses Event groß gefeiert – auch im ARCOTEL Wimberger geht es heiß her! Live-Musik, Cheerleader-Shows und Microsoft® X-Box-Stationen inklusive! Im Mittelpunkt steht aber natürlich das Spiel, das am HD Mega-Screen und Flatscreen TVs mitverfolgt werden kann!

All You Can Eat & Drink

Jeder, der sich ein Ticket ergattert hat am Super Bowl Abend nicht nur Zugang zur Party, sondern kann sich auch noch frei am Buffet bedienen. Hot Dogs, Burger, Chicken Wings, BBQ Sparerips, Bagels und so viel Bier und Soft-Drinks wie ihr wollt! Während man sich also am amerikanischen Buffet stärken kann, sorgen viele Rahmenprogrammpunkte für die Unterhaltung.

Rahmenprogramm

Neben der Moderation und den Interviews von Radio Arabella Sportexperten erwartet die Gäste der Super Bowl Night auch eine Magiershow, ein Rodeo Bullriding und eine Feuershow! An den Microsoft® X-Box-Stationen können Teams gegeneinander antreten und Pässe werfen üben! Daneben gibt es auch noch den Besten Sound mit DJ ANDY B. und eine Popcorn-Maschine – amerikanischer geht es nicht!

Tombola

Die Super Bowl Night 2020 wird nicht nur vom Programm her legendär! Nein, diesmal gibt es für alle Fans auch die Chance auf einmalige Gewinne bei der großen Tombola.

Zu gewinnen gibt es:

1. Preis: 3 Tage in einem ARCOTEL Hotel Ihrer Wahl für 2 Personen inkl. Frühstück

2. Preis: Jazzbrunch für 4 Personen im ARCOTEL Wimberger I Handwerk Restaurant

3. Preis: 100,- Euro Gutschein von XXL Sport

Rabatt sichern!

Diesmal gibt es außerdem ein besonderes Special: Mit dem Rabattcode „Superbowl Christmas 2019“ könnt ihr euch bis 6. Jänner 2020 15% Rabatt auf die Kategorien A, B und E sichern!

Alles auf einen Blick

SUPER BOWL NIGHT 2020

2. Februar 2020, 20:30 Uhr bis Spielende

ARCOTEL Wimberger

Neubaugürtel 34-36

1070 Wien

Tickets von 49,- bis 89,- Euro (je nach Kategorie)

Sponsored