Tickets für Super Bowl Party gewinnen

DAS Sportevent für Football-Fans wird heuer wieder groß gefeiert. Am 2. Februar 2020 ist es wieder soweit und das ARCOTEL Wimberger verwandelt sich in eine Superbowl-Fanzone mit Buffet, Drinks, Spielen und natürlich zahlreichen Flatscreen-TVs. Ihr könnt 2×2 Tickets in der Kategorie F gewinnen!

Alles auf einen Blick

SUPER BOWL NIGHT 2020

2. Februar 2020, 20:30 Uhr bis Spielende

ARCOTEL Wimberger

Neubaugürtel 34-36

1070 Wien

Tickets von 49,- bis 89,- Euro (je nach Kategorie)

Teilnahmeschluss ist der 29. Jänner 2020!