Sonntag in Wien – 16. Bezirk

Yppenplatz (c) STADTBEKANNT

Sonntags in Ottakring

In Oooottakring, wie schon Granada ganz passend singt, da befinden wir uns diesen Sonntag.

Ein Ort, an den man sich nicht verlaufen muss um hier zu landen. Ein Ort, der so viel mehr zu bieten hat als man denkt. Die geheime Hauptstadt der Bezirke – das Epizentrum von unterschiedlichsten Kulturen und Angeboten. Wir zeigen euch Ottakring am Sonntag!

Guten Morgen Ottakring

Der Tag beginnt schön an einem Ottakringer Sonntag, denn zum Frühstücken gehen wir dort hin, wo man eigentlich den ganzen Tag verbringen könnte. Von den Lokalen am Yppenplatz haben manche auch am Sonntag geöffnet und ein Frühstück im CAY oder im Café Frida am Yppenplatz ist besonders zu empfehlen. Auch das Dellago ist eine passende Anlaufstelle für die wichtigste Mahlzeit des Tages.

Ottakringer

Ottakring ist ein ziemlich lang gezogener Bezirk. Vom Wilhelminenberg im Westen bis zum Gürtel im Osten erstreckt sich der 16. Bezirk. Und dazwischen findet man alles mögliche. Besonders aber befindet sich hier das wohl wichtigste Brauhaus Wiens. (Böse Zungen behaupten, der 16. hätte seinen Namen von der Brauerei). Die Rede ist natürlich von der Ottakringer Brauerei. Dort kann man unter der Woche Führungen machen oder den Shop besuchen. Am Sonntag ist hier leider nur gelegentlich für Veranstaltungen geöffnet. Aber vielleicht habt ihr ja Glück und es ist gerade etwas los!

Von Bier zu Wein

Wenn man eines gut kann, dann ist es wohl trinken. Denn Ottakring ist auch voll von Weinbergen! Wer der Ottakringer Straße stadtauswärts folgt, wird bald von Heurigen wie der 10er Marie überrascht. Es handelt sich dabei um den ältesten Heurigen Österreichs! Ein Weinspaziergang oder ein Spaziergang durch Ottakring zwischen Kongressbad und Brunnenmarkt – der 16. ließe sich von vielen Seiten erkunden!

Erkunden

Woran denkt man, wenn man an Ottakring denkt? Vielleicht auch an Wanderwege und Aussichtspunkte, wie zum Beispiel der Wilhelminenberg! Dort oben befindet sich zudem die wunderschöne Villa Aurora, die definitiv einen Besuch wert ist. Vielleicht denkt man aber auch an Gemeindebauten, wie den Sandleitenhof? Oder an die Abkühlung im Kongressbad? Na, jedenfalls denken viele junge Leute an die Lokale am Gürtel – die schauen wir uns aber speziell am Abend an. Ja, auch sonntags!

Wiener Grind in Ottakring

Wer nicht auch die Nacht auf Weinbergen verbringen will, aber doch gerne trinken möchte, den schicken wir getrost ins Café Weidinger in der Nähe der Lugner City. Weiterziehen kann man dann in die zahlreichen Lokale am Gürtel, wie zum Beispiel ins Weberknecht. Wer sonst gerne ins Concerto geht – das hat am Sonntag nur bis 11:00 am Vormittag offen. Quasi nur für den Samstags-Ausklang! Dafür kann man auch in der Auslage recht gut feiern.

Zurück zum Ursprung

Und wir kehren dahin zurück, wo wir angefangen haben. Man kann auch am Abend am Yppenplatz eine sehr gute Zeit verbringen. Klar, am Sonntag haben viele Lokale geschlossen, aber ein paar gibt es dann immer: im Club International oder bei Ludwig und Adele am Markt ist zum Beispiel auch sonntags was los. Manchmal tut sich auch noch ein abendliches Programm in der Brunnenpassage auf. Oder ihr schaut, ob sich in der Kulisse etwas tut. Der gediegen-gemütliche Abend ist in Ottakring jedenfalls genauso möglich wie die wilde Sauferei!

Weitere Tipps für einen gemütlichen Sonntag in Wien

Sonntag in der Leopoldstadt

Sonntag in Landstraße

Sonntag in Wieden

Sonntag in Margareten

Sonntag in Mariahilf

Sonntag in Neubau

Sonntag in der Josefstadt

Sonntag am Alsergrund

STADTBEKANNT

Weitere Artikel

« Pavillon des k. u. k. Allerhöchsten Hofes VedaVital »