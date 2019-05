Sommer in der Therme Wien

Mit der U-Bahn in die Therme Wien

Wer im Sommer in die Therme Wien kommt, genießt einen herrlichen Tag am Wasser und im Grünen – dank der direkten Anbindung an die U-Bahnlinie U1, schnell, komfortabel und staufrei! erreichbar.

Im rundum neugestalteten Außenbereich setzt die Therme Wien ganz auf Erholung und Wohlbefinden in der Natur: Blütensträucher, Gräser, Lavendel, Thymian duften und blühen im Garten der Inspiration. Sonnenanbeter und Wasserratten finden in der Therme Wien alles, was sie suchen: Platz für Erholung im Freien, ein angenehm temperiertes Sportbecken zum Auspowern, Gräserhecken, die persönliche Rückzugsorte schaffen, bequeme neue Liegen und Sonnenschirme für jeden Gast.

Sommerfeeling pur

Mit der U1 direkt in den Sommer-Urlaub zu fahren, ist ein besonderes Highlight der Therme Wien. Cocktails am Pool, Barbecue am Wochenende, Sommerevents wie Weinverkostung oder die Sommer-Nacht, ein gut temperiertes Sportbecken, in dem es sich auch bei trüben Wetter seine Längen ziehen lässt. Und dazu auch noch reduzierte Eintrittspreise. Sobald das Thermometer über 25° steigt und die Zentralanstalt für Meteorologie das bestätigt, kann man einen ganzen Sommertag in der Therme Wien um nur 21,- genießen (1.6.-31.8.2019).

Wasserspaß im Sommer für die ganze Familie

Der speziell für Familien konzipierte Thermenbereich bietet Wasserspaß für Klein und Groß. Breit-, Reifen- und Erlebnisrutschen, ein Wildwasserkanal, Sprungtürme, ein Wasserspielpark und ein weitläufiger Garten sorgen für Sommerbadevergnügen für die ganze Familie. Jeden Montag ist der Thermeneintritt für 1 Kind pro Erwachsenem gratis (ausgenommen Feiertage). In den Sommermonaten Juli und August ist immer am Montag der Highlighttag mit unterhaltsamen Sommerprogramm für die jüngsten Besucher.

Sunshine Wellness. Auszeit zwischendurch, bei jedem Wetter.

Wer im Sommer einen ganzen Tag zur Verfügung hat, wird mit dem Relax! Tagesurlaub in der exklusiven Relax! Terrassenlounge verwöhnt. Aber auch nach einem arbeitsreichen Tag lässt es sich ab 16 Uhr mit Relax! Afternoon inmitten von Pflanzen und Düften nachhaltig erholen. Dank der langen Öffnungszeit der Therme Wien bis 22.00 Uhr klingen laue Sommerabende mit dem After Work Ticket voller Regeneration und Entspannung aus (jeweils von Mo bis Fr von 18:00 bis 22:00 Uhr). Ein romantisches Highlight ist das Picknick im neu gestalteten Garten: Himmelbetten warten hier auf die Gäste, die sich Picknick-Körbe in drei verschiedenen Varianten direkt zum Himmelbett servieren lassen können.

Alle Infos unter: www.thermewien.at, www.sunshine-wellness.at

