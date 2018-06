Sommer in der Dessous Avenue

Dessous Avenue Geschäft (c) STADTBEKANNT Kerschbaumer

Bademode, die passt

In der Dessous Avenue ist man darauf spezialisiert, die perfekte Passform für alles was „darunter“ sitzt zu finden. Zur Badesaison erweitert sich das Dessous Angebot um eine Vielzahl an Bikinis – passend für alle Maße!

Dessous Avenue

Schon im Mai 2011 eröffnete die Dessous Avenue im ersten Bezirk. Seit 2015 findet man das Geschäft in der Mondscheingasse im 7. Bezirk. Ein heller und geräumiger (240m²!) Standort, minimalistisch eingerichtet und voll und ganz nur auf eine Sache spezialisiert: den richtigen BH für jede Frau zu finden. Über 100 verschiedene BH-Formen und -Größen und über 60 verschiedene Bikini-Größen sind im Geschäft erhältlich und für jeden Anlass, aber vor allem für jede Körperform ist etwas dabei. Denn gerade beim BH kommt es auf die Passform an. Man soll sich wohlfühlen!

Brafitting

Um die richtige Größe und Form zu finden, nimmt man sich in der Dessous Avenue Zeit. Beim sogenannten Brafitting werden die richtigen Maße gefunden und die Sorte von BH entdeckt, die für den jeweiligen Körper passt. Körbchengröße, Form, Umfang und Material spielen dabei eine Rolle. Für jeden Anlass gibt es das passende Modell. Die Erstberatung dauert etwa 45 Minuten – man kann sich dafür auch einen Termin vereinbaren um Wartezeiten zu vermeiden. Ein passender BH sieht im Endeffekt nicht nur schöner aus, sondern entlastet auch Schulter und Rücken und führt allgemein zu einem besseren Wohlgefühl.

Bademode

Und zur Sommersaison? Na, da wartet eine Vielzahl an Bademoden. Denn auch am Strand kommt es auf die richtige Passform an. Neben den klassischen Farben, die das ganze Jahr über im Sortiment sind, gibt es auch saisonale Designs und Muster.

Immer passend

Ob man nun für den Sommer einkauft, für die Schwangerschaft oder auf der Suche nach dem passenden Sport-BH ist – in der Dessous Avenue gibt es für jeden Anlass und für jede Saison das passende Modell. Montag bis Samstag ab 10:00 Uhr hat die Dessous Avenue für euch geöffnet – also nichts wie auf in eine erfolgreiche Sommersaison! Und wenn ihr immer über Angebote und neue Kollektionen informiert bleiben möchtet, dann könnt ihr euch auch für den Dessous-Avenue-Newsletter anmelden!

Dessous Avenue Mondscheingasse 16

1060 Wien

Mondscheingasse 16
1060 Wien
http://www.dessousavenue.at/

