Sicher Autofahren in Wien – Unsere Tipps

Die moderne Mobilität führt uns immer weiter weg vom klassischen PKW. Und trotzdem kommt dem Auto auch für viele Strecken in und um Wien eine wichtige Bedeutung zu. Viele Menschen fragen sich, was sie tun können, um im dichten Verkehr der Stadt sicherer am Steuer unterwegs zu sein. Ein paar zentrale Tipps rund um dieses Thema wollen wir uns in diesem Artikel anschauen.

Das Auto wintertauglich machen

Aktuell bringt die sichere Fahrt mit dem Auto ganz besondere Herausforderungen mit sich. Denn der Winter ist dafür verantwortlich, dass noch mehr auf die Sicherheit geachtet werden muss. Zu einer Gefahr werden zum Beispiel glatte Straßen, die den Bremsweg extrem verlängern können. Zwar tut die Stadt alles dafür, um die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer durch eine gute Räumung zu verbessern. Doch so ganz lassen sich diese Nachteile nicht aus der Welt schaffen.

Doch auch Fahrer*innen selbst tragen in dieser Frage eine Verantwortung. Sie haben dafür zu sorgen, dass ihr Wagen den Anforderungen in puncto Sicherheit entspricht. Dies geht weit über das Wechseln zu den Winterreifen hinaus. Wer einen umfassenden Check in der Werkstatt machen lässt, reduziert auf diese Weise zumindest den damit verbundenen Arbeitsaufwand. Im Sinne einer besseren Sicherheit sollte dieser Schritt definitiv in Betracht gezogen werden.

Den Plan B bereithaben

Täglich gibt es Unfälle in Wien, bei denen die Beteiligten eigentlich vieles richtig gemacht haben. Und so gibt es letztlich keine Garantie dafür, dass auch die eigenen Fahrten stets vor dieser drohenden Gefahr verschont bleiben. Auch eine einfache Panne kann dafür sorgen, dass es plötzlich nicht mehr weiter geht und das Auto am Rand der Straße einfach abgestellt werden muss.

Doch in dieser Situation ist es wichtig, nach einem festen Schema handeln zu können und die richtigen Schritte einzuleiten. Ist der PKW nicht mehr fahrtauglich, so hilft der Abschleppdienst Wien weiter. Die Dienste vor Ort sind dazu in der Lage, direkte Hilfe anzubieten und uns auf diese Weise größere Schwierigkeiten zu ersparen. Durch den Abschleppdienst Wien wird das Auto direkt bis in die nächste Werkstatt gebracht, wo es zumeist wieder instand gesetzt werden kann. Dieser Service sorgt dafür, dass die Fahrt schon wenige Tage später weiter gehen kann.

Mehr Fahrpraxis sammeln

Auch in Wien gibt es eine ganze Reihe von Autofahrern, die sich das Fahren in der Stadt kaum mehr zutrauen. Die Dichte des Verkehrs bereitet vielen von ihnen sorgen. Im Zweifel kann sich dies bis hin zu einer regelrechten Angst vor der Situation am Steuer steigern. Expert*innen raten für diesen Fall, sich stärker mit dem Thema zu konfrontieren. Gerade dann, wenn es für den Alltag zwingend notwendig ist, am Steuer zu sitzen, sollte diese Situation gezielt gesucht werden. Wer sich selbst immer wieder dazu anhält, etwas durch die Stadt zu fahren, kann die persönlichen Sorgen in den meisten Fällen abbauen.

Routen genau prüfen

Zumindest für längere oder bis dato unbekannte Strecken macht auch eine gewisse Vorbereitung durchaus Sinn. Hier haben wir die Möglichkeit, uns bis ins Detail mit den Routen vertraut zu machen. Einerseits hat dies den Vorteil, dass der zurückgelegte Weg eingeprägt werden kann. Der Fokus während des Fahrens rückt dadurch weg von der eigentlichen Navigation und wir können besser wahrnehmen, was um uns herum passiert. Zum anderen lässt sich auch die eine oder andere mögliche Gefahrenstelle schon im Voraus ausräumen. Ein Grund mehr, eine Route gezielt zu prüfen.