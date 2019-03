Schön wohnen in Reifnitz am Wörthersee

Am Sonnenhang

Die Gegend rund um den Wörthersee ist ein heiß umstrittenes Pflaster am Immobilienmarkt. Wohnungen sind quasi unmöglich zu bekommen. Bis jetzt, denn mit Juni 2019 wird ein einmaliges Wohnanlagenprojekt in Reifnitz am Wörthersee fertiggestellt.

Türkisblaues Wasser

Der größte See Kärntens ist ein wahres Juwel. Mit seinem karibikblauen Wasser versprüht er rund ums Jahr Urlaubsfeeling und garantiert Entspannung pur. Das Bundesland selbst besticht sowohl im Sommer als auch im Winter mit einem breitgefächerten Freizeitangebot.

Seezugang und Swimmingpool

All diese Vorteile werden in der neuen Wohnvilla Sonnenhang vereint. Mit direktem Blick auf den Wörthersee lässt es sich hier ganz wunderbar leben und wohnen. In den zwei neu errichteten Gebäudekomplexen sind insgesamt nur fünf Wohnungen angesiedelt, wodurch Privatsphäre und Ruhe absolut garantiert werden. Dabei ist es egal, ob man als Single oder lieber als Familie in der wunderschönen Südbucht des Wörthersees ein neues zu Hause finden möchte. Die luxuriösen Appartements weisen nämlich eine Größe von 56 bis 105 qm2 auf und somit ist für alle etwas dabei. In den warmen Sommermonaten kann der hauseigene Seezugang der Wohnvilla genutzt werden und für eine schnelle Abkühlung zwischendurch bietet sich der Swimmingpool mit Blick über den Wörthersee an.

Freizeitspaß

Wer sich gerne sportlich betätigt, der tut das am besten bei einer der unzähligen Wassersportarten, die rund um den See angeboten werden. Wenn es aber einmal nicht ab ins kühle Nass gehen soll, dann ist der Ortskern von Reifnitz mit seiner tollen Infrastruktur in wenigen Gehminuten erreichbar. Natürlich bietet sich auch eine ausgiebige Radtour mit einem Abstecher auf den höchsten Holzaussichtsturm der Welt, den Pyramidenkogel, an.

Terrassenglück

Am Abend kann dann beobachtet werden wie sich das Licht der untergehenden Sonne in den Wellen des Wörthersees spiegelt. Das alles natürlich von der eigenen Terrasse aus – mit einem feinen Gläschen Wein in der Hand, aber das versteht sich wohl von selbst!

sponsored

Bilder Nageler