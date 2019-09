Schnitzeljagd durch Wien

Rätselrallyes durch Wien

Wien neu entdecken auf einer Rätselrallye! Das 2016 gegründete Unternehmen ArchäoNOW bietet verschiedene Touren für junge und alte Spürnasen an, bei denen man seine Rätsellust befriedigen kann und zugleich die Innenstadt neu kennenlernt. Hier wird Kultur auf spannende und unterhaltsame Art vermittelt.

Knacke das Codewort!

Nach einer Einführung und Erklärung des Spiels vor Ort, kann man schon loslegen! Ziel ist es, in einem bestimmten Zeitrahmen Aufgaben zu erfüllen sowie Rätsel zu lösen und schließlich das Codewort zu knacken, um die Schatzkiste öffnen zu können. Am Ende gibt es eine Siegerehrung – nach Wunsch auch in einem selbst ausgesuchten Lokal.

Erotisches, schauriges, geheimnisvolles, gemütliches Wien!

Wien ist facettenreich; dementsprechend vielfältig sind auch die Themen der Touren: Die Sexmetropole Wien lieben lernen, Gruften und Henkerplätze aufsuchen, die Geheimnisse der Altstadt aus längst vergangenen Zeiten lüften, der Kaffeehauskultur auf den Grund gehen – die abwechslungsreichen Programme versprechen eine interessante kulturelle Erfahrung. ArchäoNOW lässt diesbezüglich wirklich keine Wünsche offen.

AR-Tour

Mittels der Augmented Reality Technologie wird diese interaktive Rallye zu einem speziellen Erlebnis. Das auf der Tour in Realität Wahrgenommene wird durch digitale Daten in Echtzeit angereichert. Dadurch können zum Beispiel Gebäude, die es schon seit Jahrhunderten nicht mehr gibt, wieder auferstehen!

Für Touris und WienerInnen, für Kinder und Unternehmen

Die Rätselrallyes eignen sich sowohl für Wien-TouristInnen als auch für eingefleischte WienerInnen, die bestimmt auch noch Entdeckungen machen! Generell sind die Zielgruppen breit gefächert: Ob Kinder, die einen abenteuerlichen Geburtstag verbringen wollen (für Kinder gibt es auch Workshops, bei denen sie die Methoden „echter“ WissenschaftlerInnen wie ArchäologInnen und KriminologInnen ausprobieren können) oder SchülerInnen, Unternehmen, für die sich eine Rallye als Teambuilding oder Betriebsausflug anbietet, oder Privatpersonen, die eine Feierlichkeit wie Geburtstag oder JunggesellInnenabschied durch eine besondere gemeinsame Aktivität bereichern wollen – auf zur Rallye, fertig, los!

STADTBEKANNT und ArchäoNOW

Einmal im Monat machen wir von STADTBEKANNT gemeinsam mit ArchäoNOW eine Schnitzeljagd durch Wien.

Termine: 27. September 2019, 25. Oktober 2019 und 29. November 2019.