Kellerwelten (c) Schlumberger

Genuss-Führung durch den Sektkeller

Mitten in Wien und unweit der U6-Station Spittelau öffnet sich ein besonders einladendes Tor zur Unterwelt – denn wer sich in diesen Keller hinab wagt, wird mit perlendem Genuss belohnt! Wir verlosen 1×2 Plätze für eine Kellerführung in den Schlumberger Kellerwelten!

Sekttradition hautnah

Seit über 170 Jahren hegt und pflegt man im österreichischen Traditionshaus Schlumberger das Wissen um die Herstellung von feinstem Sekt. Bis heute wird in der Bundeshauptstadt der feinperlige Schlumberger aus österreichischen Qualitätsweinen hergestellt – eine erfrischend regionale Seltenheit in Zeiten von globalisierten Produktionsstätten! Wer dem Geheimnis des Wiener Sekts auf den Grund gehen möchte, kann dies in den Schlumberger Kellerwelten tun. Über zwei Millionen Flaschen lagern in dem rund 300 Jahre alten Gewölbe und warten nur darauf, endlich reif und trinkbar zu werden.

Tickets gewinnen

Bei der Besucher-Tour erfährt man nicht nur Wissenswertes über die Herkunft und Herstellung von Sekt und Champagner, sondern begibt sich zugleich auf eine Reise für alle Sinne. Auf spannende Weise wird der Weg der Traube von der Rebe bis ins Glas nachgespürt – und zum Schluss darf man sich selbstverständlich durch eine Auswahl der Schlumberger Sektvariationen kosten. Ihr könnt 1×2 Tickets für eine Führung mit großer Verkostung in den Schlumberger Kellerwelten im Wert von 38,- Euro. Die Tickets berechtigen zur Teilnahme an einer öffentlichen Führung bzw. einer Führung mit Audioguide. Einzulösen bis Ende 2019.

Teilnahmeschluss ist der 20. Oktober 2018!

Schlumberger Kellerwelten - Führung Gewinnt 1x2 Tickets für eine Führung mit großer Verkostung in den Schlumberger Kellerwelten im Wert von 38,- Euro! Ja, ich stimme den Gewinnspiel-Teilnahme-Bedingungen zu. Ja, ich möchte den Stadtbekannt Newsletter erhalten. schließen Teilnahme-Bedingungen GewinnerInnen werden per Email verständigt. Pro GewinnerIn wird ein Gewinn verlost. Eine Barauszahlung oder Tausch der Gewinne ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Stadtbekannt ist nicht für das Zustandekommen der Veranstaltung, Termine oder Preisänderungen verantwortlich. Unter Umständen wird vom Veranstaltungsteam 1,- Euro Unkostenbeitrag für die Vergnügungssteuer eingehoben. Die GewinnerInnen werden unter Ausschluss der Öffentlichkeit gezogen. Der Newsletter kann jederzeit abbestellt werden.

STADTBEKANNT

Weitere Artikel

« Cava Package – Gewinnspiel Tanzschule Dorner – Gutschein »