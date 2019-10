Neue AusstellerInnen, vielfältiges Programm, Urlaubsstimmung

Am Wochenende vom 16. und 17. November 2019 gastiert der ReiseSalon – das ReiseGlück Festival bereits zum 8. Mal in Wien. Den zahlreichen Gästen dieser ungewöhnliche Messe werden nicht nur neue AusstellerInnen, sondern auch ein reichhaltiges, kulinarisches und vor allem interessantes Rahmenprogramm geboten. Hier entsteht Salon- und Festivalfeeling!

Finde Reisen, so individuell wie du es bist

Bunt und facettenreich sein, überraschen und begeistern – so sollte jede Reise sein. Und das gilt auch für den ReiseSalon 2019, der einmal mehr mit Inspirationen, Ideen und viel Urlaubsstimmung punktet. Im ReiseSalon kommen alle Reise-Fans auf ihre Kosten. Die Vielfalt an AusstellerInnen reicht von fernen Ländern und wenig bekannten Regionen, über Hotels und Wellnessbetriebe bis zu (Spezial-)Reiseveranstaltern und Kreuzfahrten-Anbietern sowie (inter)nationalen Tourismusbüros und Airlines. BesucherInnen können außerdem an Workshops teilnehmen, interessanten Vorträge hören und ihren Hunger auf neue Reisen, Kulinarik und Sprachen stillen.

Early Bird

Für FrühbucherInnen gibt es jetzt schon die Möglichkeit zum vergünstigten Online-Tarif von 6,- Euro (statt 9,- Euro) pro Person Karten für den ReiseSalon zu erwerben. Bis 31. Oktober, profitieren Reisefans vom Travel-Together-Ticket für zwei Personen um nur 9,- Euro (statt 18,- Euro).

Alles auf einen Blick

ReiseSalon – das ReiseGlück Festival

16. – 17. November 2019

Sa 10:00 – 18:00 Uhr

So 10:00 – 17:00 Uhr

Schloss Schönbrunn

Apothekertrakt und Orangerie

Tickets

Early Bird: 9,- Euro zwei Personen / 6,- Euro pro Person

Foto: ReiseSalon

