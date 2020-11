Performance

Eine hypnotische und spannungsgeladene Atmosphäre kreiert Inge Gappmaier in ihrem Tanzstück protect., in dem sie ein Duett mit sich selbst inszeniert. Untermalt von einer eindringlich-unheimlichen Soundkulisse reflektiert die Tänzerin Fragen nach dem isolierten und narzisstischen Selbst und seiner Spiegelung in der digitalen Welt.

Alles auf einen Blick

protect. there is no wind in geometrical worlds

Inge Gappmaier

12.–14. November 2020, 19:00 Uhr

studio brut

Zieglergasse 25

1070 Wien

Foto: protect – there is no wind in geometrical worlds – Natali Glisic