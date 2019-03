What is shame?

Vom 4. bis zum 8. April 2019 dreht sich bei Wiens zweitem Porn Film Festival alles um die Frage „What is shame?“.

Die meisten schauen sie privat, doch die wenigsten reden öffentlich über sie – Pornos sind immer noch ein Tabu in der Gesellschaft. Um genau dieses mehr in die öffentliche Diskussion einzubringen, wurde im Jahr 2018 das Porn Film Festival Vienna ins Leben gerufen. Dabei drehte sich im Premiere-Jahr des PFFV alles um die fundamentale Frage „What is porn“?. Dieses Jahr wird der Frage „What is shame?“ auf den Grund gegangen.

Diversität

Wer sich nun erwartet hat, im Rahmen des Festivals semierotische Sexfilmchen zu sehen, der wird wohl enttäuscht sein. Beim Festival dreht sich nämlich alles um den freien Umgang mit Liebe, Lust und Leidenschaft. Dabei soll die stereotype und schmuddelige Vorstellung, die mit Mainstream-Pornos sehr gerne einhergeht, weichen. Platz gemacht wird stattdessen für Pornos, die Sexualität aus einem alternativen, feministischen, queeren und LGBTIQ* Blickwinkel abbilden. Gezeigt werden alle Facetten von Pornos, wobei immer die Symbiose von Sex, Kunst und Kino im Fokus steht.

Das Programm

Das Programm von Wiens spritzigstem Festival kann sich sehen lassen. Insgesamt gibt es an die 90 Veranstaltungen. Das breite und diverse Filmprogramm umfasst insgesamt 70 Filmscreenings. Darunter viele internationale Filme wie die französische Produktion „Sauvage“, „Las Hijas del Fuego“ aus Argentinien und die Weltpremiere des französischen Kurzfilms „RubiX“. Auch Österreich kommt da nicht zu kurz, denn unter dem Programmpunkt „Austrian Shorts“ werden ausschließlich österreichische Produktionen gezeigt. Bei der Ausstellung „BERLIN“ werden Bilder von Gili Shani und Felix Scheinberger zu sehen sein. Die beiden gewähren mit ihren fotografischen und künstlerischen Werke seltene Einblicke in die geheimsten Clubs Berlins. Nebenbei gibt es zehn Vorträge und Workshops. So hält der Psychotherapeut Johannes Walhala einen Vortrag über Sexualität und Scham und Andreas Brunner über eine verschwindende Form schwuler Sexualität. Angelika Adensamer spricht gemeinsam mit Maria Sagmeister über die rechtlichen Aspekte in der Pornografie und Johannes Grenzfurthner hält einen Vortrag mit dem klingenden Titel „Screw the system!“. Im sex-positiven Verein „Schwelle“ werden zusätzlich einige Workshops angeboten.

Gestartet wird mit dem Porn Film Festival Vienna am 4. April mit der Filmvorführung des preisgekrönten „The Artist & The Pervert“ von Beatrice Behn and René Gebhardt im Burg Kino. Das Highlight des PFFV stellt dann die große Abschlussparty am Abend des 6. Aprils im Camera Club dar. Pscht, dort gibt’s auch eine Sexmaschine von monochrom – man darf also gespannt sein!

Alles auf einen Blick

Porn Film Festival Vienna

4. bis 8. April 2019

Bild: Porn Film Festival Vienna