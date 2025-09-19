Photo+Adventure 2025

Messe für Fotografie, Film und Reisen
Am 8. und 9. November 2025 die Photo+Adventure statt. BesucherInnen erwartet das Neueste aus den Bereichen Fotografie, Film+Video, Reise und Naturerlebnis.
Größte Fotomesse im deutschsprachigen Raum
Am 8. und 9. November 2025 wird die Eventpyramide Wien-Vösendorf zum lebendigen Mittelpunkt der Foto-, Reise- und Outdoor-Szene. An diesen beiden Tagen können BesucherInnen neueste Kameras und Zubehör testen, innovative Softwarelösungen ausprobieren, sich von fesselnden Reisevorträgen inspirieren lassen und eindrucksvolle Fotoausstellungen entdecken. Wer selbst kreativ werden möchte, findet reichlich Gelegenheit – ob bei praxisorientierten Workshops, vertiefenden Seminaren oder Live-Shootings mit namhaften ReferentInnen.
Alles auf einen Blick
Photo+Adventure
8.-9. November 2025
Sa 9:00 – 18:00 Uhr
So 9:00 – 17:00 Uhr
Eventpyramide Wien-Vösendorf
Parkallee 2
2334 Vösendorf
Tickets
Vorverkauf: 19,- Euro (Tageskarte) / 30,- Euro (2-Tageskarte)
Tageskassepreise: 24,- Euro (Tageskarte) / 37,- Euro (2-Tageskarte)
Fotos: Photo+Adventure Sujet
Sponsored