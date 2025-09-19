Photo+Adventure 2025

Messe für Fotografie, Film und Reisen

Am 8. und 9. November 2025 die Photo+Adventure statt. BesucherInnen erwartet das Neueste aus den Bereichen Fotografie, Film+Video, Reise und Naturerlebnis.

Größte Fotomesse im deutschsprachigen Raum

Am 8. und 9. November 2025 wird die Eventpyramide Wien-Vösendorf zum lebendigen Mittelpunkt der Foto-, Reise- und Outdoor-Szene. An diesen beiden Tagen können BesucherInnen neueste Kameras und Zubehör testen, innovative Softwarelösungen ausprobieren, sich von fesselnden Reisevorträgen inspirieren lassen und eindrucksvolle Fotoausstellungen entdecken. Wer selbst kreativ werden möchte, findet reichlich Gelegenheit – ob bei praxisorientierten Workshops, vertiefenden Seminaren oder Live-Shootings mit namhaften ReferentInnen.

Alles auf einen Blick

Photo+Adventure

8.-9. November 2025

Sa 9:00 – 18:00 Uhr

So 9:00 – 17:00 Uhr

Eventpyramide Wien-Vösendorf

Parkallee 2

2334 Vösendorf

Tickets

Vorverkauf: 19,- Euro (Tageskarte) / 30,- Euro (2-Tageskarte)

Tageskassepreise: 24,- Euro (Tageskarte) / 37,- Euro (2-Tageskarte)

Fotos: Photo+Adventure Sujet

Sponsored