Tagestipps, Wohin in Wien
22. April 2026

Ottakringer Tankbiertage 2026

Ottakringer Tankbiertage 2026

Die Ottakringer Tankbiertage sind zurück!

Von 30. April bis 3. Mai erwartet euch ein ganz besonderes Biererlebnis in der Ottakringer Brauerei.

Freut euch auf Biergenuss in seiner frischesten Form: Tankbier – direkt aus dem Tank, unfiltriert und unpasteurisiert. Dazu gibt es ein abwechslungsreiches Programm mit Live-Musik, kulinarischen Highlights und einzigartiger Atmosphäre – perfekt für einen entspannten Tag mit Freund:innen oder der ganzen Familie.

Ottakringer Tankbiertage 2026
Ottakringer Tankbiertage 2026 (c) Abbilderei – Ottakringer Brauerei

Programm-Highlights

Tankbier und Biervielfalt in gemütlicher Atmosphäre genießen – auch für die ganze Familie
New Smoked Barbecue von Trixie Kiddo’s
Täglich Live-Musik mit jeweils zwei Bands
Sonntag: Frühschoppen mit Blasmusik ab 11:30 Uhr (Tipp: Früh da sein lohnt sich)

Ottakringer Tankbiertage 2026
Ottakringer Tankbiertage 2026 (c) Abbilderei – Ottakringer Brauerei

On Tour

Dieses Jahr gehen die Tankbiertage erstmals auch auf Tour!
Am 8. und 9. Mai sind wir mit dem gesamten TankBierTage-Set-up in St. Pölten am Domplatz zu Gast.

Alles auf einen Blick

Ottakringer Tankbiertage 2026
30. April – 3. Mai 2026
Do 16:00 – 22:00 Uhr
Frei & Sa 11:00 – 22:00 Uhr
So 11:00 – 18:00 Uhr

Bild (c) Abbilderei – Ottakringer Brauerei
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Tags: Wohin in Wien, Tagestipps

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