Die Ottakringer Tankbiertage sind zurück!

Von 30. April bis 3. Mai erwartet euch ein ganz besonderes Biererlebnis in der Ottakringer Brauerei.

Freut euch auf Biergenuss in seiner frischesten Form: Tankbier – direkt aus dem Tank, unfiltriert und unpasteurisiert. Dazu gibt es ein abwechslungsreiches Programm mit Live-Musik, kulinarischen Highlights und einzigartiger Atmosphäre – perfekt für einen entspannten Tag mit Freund:innen oder der ganzen Familie.

Programm-Highlights

Tankbier und Biervielfalt in gemütlicher Atmosphäre genießen – auch für die ganze Familie

New Smoked Barbecue von Trixie Kiddo’s

Täglich Live-Musik mit jeweils zwei Bands

Sonntag: Frühschoppen mit Blasmusik ab 11:30 Uhr (Tipp: Früh da sein lohnt sich)

On Tour

Dieses Jahr gehen die Tankbiertage erstmals auch auf Tour!

Am 8. und 9. Mai sind wir mit dem gesamten TankBierTage-Set-up in St. Pölten am Domplatz zu Gast.

Alles auf einen Blick

Ottakringer Tankbiertage 2026

30. April – 3. Mai 2026

Do 16:00 – 22:00 Uhr

Frei & Sa 11:00 – 22:00 Uhr

So 11:00 – 18:00 Uhr

Bild (c) Abbilderei – Ottakringer Brauerei

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