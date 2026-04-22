Die Ottakringer Tankbiertage sind zurück!
Von 30. April bis 3. Mai erwartet euch ein ganz besonderes Biererlebnis in der Ottakringer Brauerei.
Freut euch auf Biergenuss in seiner frischesten Form: Tankbier – direkt aus dem Tank, unfiltriert und unpasteurisiert. Dazu gibt es ein abwechslungsreiches Programm mit Live-Musik, kulinarischen Highlights und einzigartiger Atmosphäre – perfekt für einen entspannten Tag mit Freund:innen oder der ganzen Familie.
Programm-Highlights
Tankbier und Biervielfalt in gemütlicher Atmosphäre genießen – auch für die ganze Familie
New Smoked Barbecue von Trixie Kiddo’s
Täglich Live-Musik mit jeweils zwei Bands
Sonntag: Frühschoppen mit Blasmusik ab 11:30 Uhr (Tipp: Früh da sein lohnt sich)
On Tour
Dieses Jahr gehen die Tankbiertage erstmals auch auf Tour!
Am 8. und 9. Mai sind wir mit dem gesamten TankBierTage-Set-up in St. Pölten am Domplatz zu Gast.
Alles auf einen Blick
Ottakringer Tankbiertage 2026
30. April – 3. Mai 2026
Do 16:00 – 22:00 Uhr
Frei & Sa 11:00 – 22:00 Uhr
So 11:00 – 18:00 Uhr
Bild (c) Abbilderei – Ottakringer Brauerei
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