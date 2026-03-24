Einmal quer durch Wien: Die Seidl-Wandertage sind zurück

Wien wird im April wieder ein Stück bieriger: Die Ottakringer Seidl-Wandertage gehen in die nächste Runde. Das Konzept bleibt simpel – einmal durch alle 23 Bezirke ziehen und dabei die Wiener Gastro-Szene entdecken.

Ein Monat, 23 Bezirke, 23 frisch gezapfte Seidl

Vom 1. bis 30. April heißt es: Freund:innen schnappen und losziehen. In ausgewählten Lokalen – von urigen Beisln bis zu hippen Spots – wartet in jedem Bezirk ein frisch gezapftes Seidl.

Mit dem Ticket (49,- Euro) bekommt man einen Sammelpass und Gutscheine, die in den Partnerlokalen eingelöst werden können. Ob durchgeplant oder spontan – erlaubt ist, was schmeckt.

Alles auf einen Blick

Ottakringer Seidl-Wandertage (c) Ottakringer Brauereri

1.–30. April

Durch alle 23 Wiener Bezirke

1 frisch gezapftes Seidl pro Bezirk in ausgewählten Lokalen

Ticket: 49,- Euro (inkl. Gutscheine & Sammelpass)

perfekt für Freund*innen und/oder Wien-Neuentdecker*innen

Kurz gesagt: Ein Monat, 23 Bezirke und jede Menge gutes Bier.

Tickets & mehr Infos unter: Ottakringer Seidl-Wandertage | 1. bis 30. April | Verkauf gestartet!