Sommerfeeling in Ottakring

Im etwas kleineren Rahmen findet es auch heuer wieder statt, das Ottakringer Bierfest! Neben kühlem Bier und heißen Speisen gibt es auch kleine Musikgruppen und „one man-Bands“, die für Stimmung sorgen.

Was das Wiener Herz begehrt

Das Gelände der Ottakringer Brauerei verwandelt sich wieder bis 4. September zur Sommer-Location. Viel frisches Bier und eine Auswahl an Speisen können am Vorplatz der Ottakringer Brauerei genossen werden. Egal, ob man sich ein Afterwork-Bier gönnen möchte oder mit Freunden den Tag ausklingen lassen will, das Ottakringer Bierfest ist der richtige Ort, um den Sommer zu genießen.

Biervielfalt beim Ottakringer Bierfest

Für eine vielfältige Bierauswahl ist gesorgt, denn über den Sommer verteilt gibt es fünf „Braumeister-Spezial“ – verschiedene, kellerfrische Zwicklbiere – zu verkosten. Außerdem stehen auch das Ottakringer Pils, das Ottakringer Helles, das Ottakringer Gold Fassl Spezial und das Ottakringer Bio-Pur als exklusive Zwickl-Abfüllungen auf der Getränkekarten.

Unterhaltungsprogramm im kleinen Rahmen

Aufgrund der aktuellen Situation wird die Ottakringer Bühne kleiner gehalten. Kleine Musikgruppen und „one man-Bands“ sorgen immer freitags für Unterhaltung und natürlich werden die CoVid19 Verordnungen eingehalten. Während des ganzen Julis ist die Besucherkapazität auf 500 Gäste beschränkt, wer ganz sichergehen will, einen Platz zu bekommen, kann online seinen Tisch reservieren.

Wiener Sommerfest

Das Ottakringer Bierfest ist ein Wiener Sommer-Event, bei dem entspannt, geplaudert und gefeiert werden kann. Die Biervielfalt, die Wiener Schmankerln und die kleine Bühne sind Grund genug, um vorbeizuschauen und das Ottakringer Sommerfeeling live zu erleben.

Alles auf einen Blick

Ottakringer Bierfest

bis 4. September 2020

Ottakringer Platz 1

1160 Wien

Di – Sa 16:00 – 24:00 Uhr

Fotos: ALBA Communications

Sponsored