9 Wochen, 20 Biere, 1 Weltrekordversuch: Das Ottakringer Bierfest kehrt zurück

Von 2. Juli bis 4. September 2026 verwandelt sich die Ottakringer Brauerei wieder in den größten Pop-up-Biergarten Wiens. Neun Wochen lang erwarten die Besucher*innen mehr als 20 Bierspezialitäten, kulinarische Highlights, Live-Musik, Bier-Yoga, Pub Quiz, Verkostungen und weitere Programmpunkte.

Ein besonderes Highlight steht am 1. August, dem Internationalen Tag des Bieres, auf dem Programm: Beim Weltrekordversuch sollen mehr als 600 Biere gleichzeitig eingeschenkt werden.

Auch der Kultursommer Wien macht am 16. und 17. Juli Station beim Bierfest und verbindet Biergenuss mit Kabarett, Musik und Unterhaltung. Das Ottakringer Bierfest bleibt damit einer der Fixpunkte des Wiener Veranstaltungssommers.

Alles auf einen Blick

Ottakringer Bierfest 2026

2. Juli – 4. September 2026

Ottakringer Brauerei

Ottakringer Platz 1, 1160 Wien

Di – Do 16:00 Uhr – 23:00 Uhr

Fr – Sa 16:00 Uhr – 00:00 Uhr

Fotos (c) Ottakringer Brauerei

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