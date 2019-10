Performance

ORATORIO EUROPA erzählt von einer ziemlich rechten Welt, die sich allem Menschlichen in den Weg stellt – und dann auseinanderfällt. Es ist die Geschichte von dem, was kommen könnte. Eine Dystopie, die gesprengt werden muss, um den Blick zu weiten. Um die Möglichkeit zu schaffen, sich nicht mehr nur an Menschenfeindlichkeit abzuarbeiten.

Nach ihrem Stück BERGEINS, das die Verquickung von alpinem Heimatkitsch, rechter Politik und Abschottungstendenzen in Österreich aufs Korn nahm, richten Freundliche Mitte ihren Blick nun auf Europa.

Alles auf einen Blick

Freundliche Mitte

ORATORIO EUROPA

8., 10., 11. und 12. Oktober 2019, 19:00 Uhr

So., 13. Oktober 2019, 16:00 Uhr

studio brut

Zieglergasse 25, 1070 Wien

Foto: brutWien – OratorioEuropa – Foto Franzi Kreis