In Wien entfaltet die Zirkuskunst in Bälde ihre ganze Lebendigkeit. Von 4. bis 15. November 2025 verwandelt „ON THE EDGE – festival für experimentelle zirkuskunst“ unsere Donaumetropole wieder in ein Zentrum für zeitgenössische und grenzüberschreitende Zirkuskunst.

Zirkus neu gedacht

„ON THE EDGE“ präsentiert zehn nationale und internationale Produktionen, die klassische Zirkustechniken mit Tanz, Performance, Theater, Musik und Bildender Kunst verbinden. Eröffnet wird das Festival mit der Eigenproduktion „Go Fishing“, die die bewegende Geschichte der jüdischen Artistin Irene Bento erzählt. Zu den weiteren Highlights zählen Jörg Müllers poetisches „Mobile“, Michael Zandls satirisches „FOOD“, das selbstironische „Le Repos du Guerrier“ von Édouard Peurichard, die queere Hinterfragung vom Körperkult „Heavy Duty“ von Luca Bonamore sowie das Symposium und Netzwerktreffen „I Wanna Circus With You!“. Bespielt werden heuer erstmals drei Locations: das Theater am Werk im Kabelwerk und jenes am Petersplatz sowie der Dschungel Wien.

Alles auf einen Blick

ON THE EDGE – festival für experimentelle zirkuskunst

4. – 15. November 2025

Theater am Werk im Kabelwerk

Theater am Werk am Petersplatz

Dschungel Wien



