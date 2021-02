Öffentlicher Bücherschrank in Wien

Kostenlose Bücher in Wien

Die kleinen Glaskästen, gefüllt mit Büchern, gefüllt mit Stunden des Schmökerns, gefüllt mit Klassikern und Schundromanen und vor allem gefüllt mit Freude für alle. Einige gibt es in Wien – wir empfehlen euch mal hinzuschauen!

Nehmen, Tauschen, Geben

Die öffentlichen Bücherschränke folgen einem Prinzip, das einfacher nicht sein könnte. An verschiedenen Standorten in Wien stehen Schränke, die öffentlich zugänglich und mit Büchern befüllt sind. Jeder darf nehmen und jeder darf geben. Die Bücher sind klarerweise nicht für den Weiterverkauf gedacht, wer sich ein Buch herausnimmt, soll selbst Freude daran haben und kann (wenn er will) auch gerne wieder ein neues Buch hineinstellen. Natürlich findet man oft Schundromane oder sehr alte Bücher – aber das spielt in diesem Fall ja wirklich keine Rolle. Wir empfehlen allen Bücherratten, das mal auszuprobieren! Und vielleicht will ja jemand in nächster Zeit sein Bücherregal ausräumen – hier könnt ihr eure Bücher definitiv hinbringen!

1070 Neubau

An der Ecke Zieglergasse / Westbahnstraße befindet sich der erste Bücherschrank von Frank Gassner. Er wurde 2010 installiert und erfreut sich großer Beliebtheit. Immer wieder sieht man Menschen, die Säcke voll Bücher dalassen oder Passanten, die einen Blick reinwerfen.

Offener Bücherschrank

Zieglergasse / Westbahnstraße

1070 Wien

1090 Alsergrund

Mit pinken Dreiecken beklebt sind die Bücherschränke am Heinz-Heger-Park. Sitzt man in der 43er Richtung Schottentor, kann man zwischen Station Alser Straße und Brünnlbadgasse einen Blick auf die Bücherschränke erhaschen. Auch hier – gute Lage und beliebter Standort für Bücher – schon seit 2011!

Offener Bücherschrank

Heinz-Heger-Park / Zimmermannplatz

1090 Wien

Weitere Standorte öffentlicher Bücherschränke und Telefonzellen

1020 Leopoldstadt: Volkertplatz 1

1030 Landstraße: Arenbergpark

1040 Wieden: Wiedner Hautpstraße 108

1050 Margareten: Margaretenplatz

1050 Margareten: vor dem Theater Scala

1070 Neubau: Zieglergasse / Westbahnstraße

1080 Josefstadt: Josef-Matthias-Hauer-Platz

1090 Alsergrund: Sobieskiplatz

1090 Alsergrund: Heinz-Heger-Park, vor Zimmermannplatz 1

1100 Favoriten: Fingergasse 8

1110 Simmering: Svetelskystraße 9

1130 Hietzing: Am Platz 2

1160 Ottakring: Matteottiplatz

1170 Hernals: Hernalser Hauptstraße 116, Montag bis Freitag 14:00 – 19:00 Uhr

1180 Währing: Johann-Nepomuk-Vogl-Platz

1220 Donaustadt: Breitenleer Straße 268, Montag bis Samstag 7:00 – 18:00 Uhr

1230 Liesing: Breitenfurter Straße 176, Ecke Gastgebgasse

