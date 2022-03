Neuen Job suchen – Wie bewirbt man sich richtig?

Persönliche Wünsche, Werte und materielle Anforderungen prägen die Jobsuche. Nicht die Höhe des Gehalts ist ausschlaggebend, sondern der persönliche Fit zum Unternehmen. Sich mit den Werten des Unternehmens zu identifizieren, ist für die berufliche Erfüllung ausschlaggebend und auch für Recruiter wichtig: Talente, die sich mit den Unternehmenswerten identifizieren, sind häufig zufriedener, bleiben länger im Unternehmen erhalten und agieren leistungseffizienter. Wie der eigene Fit in einer Bewerbung richtig dargestellt wird? Die folgenden Ausführungen geben Hinweise.

Welche Anforderungen gibt es bei einer Stellenanzeige?

Stellenanzeigen sollten den Arbeitsalltag der zu besetzenden Stelle genau darstellen, Aufgabenbereiche beschreiben und den Verantwortungsbereich genau definieren. Gleichzeitig beinhaltet eine qualitative Stellenanzeige Hinweise zum Unternehmen selbst. Wie funktioniert die Arbeit im Team? Welche Fähigkeiten werden erwartet? Welche Benefits bietet das Unternehmen neuen Talenten an?

Gleichzeitig sollte in der Stellenausschreibung klar herausgearbeitet werden, wo sich die Stelle befindet, welche Art der Anstellung bevorzugt wird sowie den genauen Namen der Positionen. Hilfreich ist es zudem, wenn Stellenanzeigen etwas über die Vorzüge der Umgebung erzählen. Jobs & Stellenangebote in Kärnten könnten diesbezüglich Highlights der Umgebung darstellen.

Muss-Anforderungen

Jede Stellenanzeige sollte dem Anspruch genügen, dass mit Lesen der Stellenausschreibung klar wird, um welche Stelle es sich handelt, welche Erwartungen mit der Stellenbesetzung einhergehen und welcher Tätigkeitsumfang erwartet wird.

Eine kurze Übersicht des Unternehmens, die Beschreibung der Stelle, ein Abriss der Aufgaben sowie zu erwartende Qualifikationen gehören in jede Stellenanzeige. Zudem müssen Kontaktinformationen in Stellenanzeigen aufgeführt werden, um Rückfragen stellen und sich bewerben zu können.

Kann-Anforderungen

Informationen zu den Werten und Visionen eines Unternehmens sind wichtig, damit sich Bewerber mit dem Unternehmen identifizieren, jedoch kein Muss. Auch die Angabe des Gehalts ist keine Anforderung, die in Stellenanzeigen verpflichtend ist.

Stellenanzeigen inkludieren teilweise Vorteile der Umgebung, um nicht nur den Arbeitsplatz, sondern auch Wohn- und Lebensbedingungen attraktiv darzustellen. Beispielsweise könnten in einer Stellenausschreibung mit Standort in der Universitätsstadt Wien Informationen zu Lebenshaltungskosten, historischen Highlights und der Kultur Erwähnung finden. Um noch mehr Nähe zum potenziellen Unternehmensfit zu schaffen, könnte auch das Team, in welchem gearbeitet wird, kurz in einer Stellenausschreibung Erwähnung finden.

Trends bei der Bewerbung

Schriftliche Bewerbungen sind noch immer eine klassische Bewerbungsform. Die digitale Technik erlaubt es jedoch, kreativer und persönlicher Bewerbungen zu gestalten. Die Bewerbung per Videonachricht liegt zurzeit im Trend. Ein Video würde die Bewerbung jedoch nicht den Lebenslauf ersetzen. In diesem kann in rund drei Minuten eine kurze Vorstellung der eigenen Persönlichkeit umgesetzt werden und die Beweggründe für die Bewerbung erklärt werden.

Recruiting via Social Media liegt ebenfalls im Trend. Auf Stellenanzeigen kann direkt reagiert werden, im Anschluss findet ein erstes Telefongespräch statt. Bewerbungsschritte können so nachgelagert stattfinden oder gänzlich ersetzt werden.

Der Aufbau einer Bewerbung

Zu jeder Bewerbung gehört ein Lebenslauf. Dieser sollte chronologisch geordnet sein. Die aktuellsten Daten werden zu Beginn des Lebenslaufes beschrieben, sodass diese als erstes ins Auge stechen.

Lebenslauf und Bewerbungsunterlagen sollten sich im Design ergänzen und eine Einheit bilden. Ein Bewerbungsschreiben muss zusätzlich stets einen Briefkopf mit Kontaktdaten besitzen. Auch das Datum darf nicht fehlen. In einem Bewerbungsschreiben wird weniger auf die eigenen Qualifikationen eingegangen, sondern vielmehr darauf, warum der Bewerber die geeignete Besetzung für die ausgeschriebene Stelle ist.

Sowohl Berufserfahrung, eine kurze Vorstellung der eigenen Überzeugungen und Vorlieben als auch das Eingehen auf die Werte des Unternehmens sollten Bestandteile eines Schreibens darstellen. Die Inhalte lassen sich auf Bewerbungen via Sprachnachricht, WhatsApp oder Video übertragen.

Fazit: Tipps für mehr Erfolg

Informationen, die in der Stellenanzeige eines Unternehmens Erwähnung finden, sollten in der Bewerbung wieder aufgegriffen werden, um die eigene Eignung zu unterstreichen. Weiterhin können folgende Tipps dabei helfen, die Wunschstelle zu erhalten:

• Über das Unternehmen im Vorfeld informieren und passende Aussagen in das Bewerbungsschreiben integrieren

• Keine Angst vor Lücken im Lebenslauf haben

• Bewerbungen problemlösend schreiben

• Persönliche Netzwerke nutzen