Geschenkgutschein

Bei Nägele & Strubell seid ihr genau richtig, wenn ihr euch und eurer Haut etwas Gutes tun wollt. Jetzt gibt es einen 50,- Euro Gutschein zu gewinnen!

Nägele & Strubell

Seit 1880 ist das Traditionshaus Nägele & Strubell die erste Adresse in Sachen Schönheit. Hier werden nicht nur exquisite Parfums, Make Up- und Pflegeprodukte verkauft, sondern auch kosmetische Behandlungen auf höchstem Niveau angeboten. Wer seinen Körper verwöhnen und der Seele eine Auszeit gönnen möchte, ist bei Nägele & Strubell an der besten Adresse!

Neben der Parfumerie am Graben, gibt es österreichweit noch elf weitere Nägele & Strubell Filialen!

Teilnahmeschluss ist der 8. Juni 2019.