Nägele & Strubell – Sommeraktion

-20% auf ALLES

Bei Nägele & Strubell wird es im Sommer richtig heiß! Von 28. bis 30. Juni gibt es in allen Filialen -20% auf ALLES. Also wappnet euch jetzt schon für tolle Angebote!

Nägele & Strubell

Schon seit 1880 eröffnete das erste Nägele & Strubell Geschäft am Wiener Graben. Von da an ging es bergauf und die Parfumerie wurde von k.u.k. Hoflieferanten zur beliebten Anlaufstelle für jedermann. Heute gibt es bereits 12 Nägele & Strubell Filialen in ganz Österreich. Fünf davon in Wien und zwei in Salzburg!

Sommerfrische

Anlässlich des heißen Sommers wird auch in den Geschäften von Nägele & Strubell noch einmal ordentlich eingeheizt. Von 28. Juni bis 30. Juni gibt es -20% auf das gesamte Sortiment – und das in allen Filialen Österreichs. Es zahlt sich aus, jetzt schon ein bisschen im Onlineshop zu stöbern!

Geschenkwochen

Und keine Sorge, wer es zwischen 28. und 30. Juni nicht zu Nägele & Strubell schafft, der schaut am besten im Rahmen der Geschenkwochen wieder vorbei. Da werden einzelne Produkte und Dienstleistungen zu einem Sonderpreis angeboten.

Alles auf einen Blick

Nägele & Strubell

28. – 30. Juni

Filialen in Wien

Graben 27, 1010 Wien

Hietzinger Hauptstraße 22, 1130 Wien

Währinger Straße 116, 1180 Wien

Obkirchergasse 30, 1190 Wien

Heiligenstädter Straße 142, 1190 Wien

