Nägele & Strubell Aktionsnachlass

Reduzierte Düfte

Die Wiener Hof-Parfümerie Nägele & Strubell hat ein besonderes Angebot für euch in der Vorweihnachtszeit. Und auch in den Nachweihnachtszeit, wenn wir es genau nehmen. Auf Düfte erwartet euch ein -20% Rabatt!

Nachlass bei Wiens erster Adresse wenn es um Schönheit geht

Bei Nägele & Strubell findet ihr alles rund ums Thema Schönheit, Pflege, Make Up und Düfte. Die österreichische Parfümerie-Kette besteht schon seit Franz und Sissy-Zeiten. Gegründet als Gemischtwarenhandlung von den Herren August Nägele und Moritz Richard Strubell in Wien ist die Parfümerie, nach Besitzerwechsel, nach Umstrukturierungen in den 60ern und Modernisierung in den 90ern, auch heute noch das, was es heute wenig und weniger gibt – immer noch ein Familienunternehmen. Das Einhorn gehört zur Parfümerie wie der Schlag zur Sachertorte – wie passend, ist es ja das Symbol für zeitlose Schönheit und selbstverständliche Eleganz.

Prozente, Prozente, Prozente!

Und weil wir heute gut drauf sind und weil bald Weihnachten ist, gibt es bei Nägele & Strubell jetzt -20% auf Düfte. Die Aktion endet mit dem 31. Dezember 2018 und umfasst das lagernde Duftsortiment. Somit ist die Aktion in ganz Österreich gültig, denn Nägele & Strubell verfügt über 12 Filialen in Wien und in den Bundesländern.

*Aktion gültig auf das lagernde Duftsortiment bis 31.12.2018 in allen Nägele & Strubell Parfumerien. Ausgenommen Sondergrößen, die Marken Escentric Molecules, Wackelwasser und Saskia Diez. Keine zusätzlichen Rabatte, keine Barablöse und keine Kombination mit anderen Aktionen möglich.