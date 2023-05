Musikgeschäfte in Wien

Noten, Instrumente, Zubehör

Für Musiker oder Musikstudenten sind sie Orte des Vertrauens, für Hobbymusiker sind sie Orte zum Ausprobieren und Träumen und für Viele fallen sie gar nicht auf. Wiens Musikgeschäfte. Wir haben zusammengefasst wo die Spezialisten für was zu finden sind.

Doblinger

Das Musikhaus Doblinger ist sehr vielen ein Begriff. Einer der größten unter den Musikhändlern und hauptsächlicher Ansprechpartner für Noten und Chorzubehör. Hier werden auf einer großen Fläche mitten in der Innenstadt Noten für unterschiedlichste (Ensemble-)Besetzungen, Begleitungsnoten, neu arrangierte Popsongs und vieles mehr verkauft. Auch Kleinigkeiten wie Chormappen und Zubehör gibt es, jedoch bei Spezialfragen für Instrumente kann es sein, dass nicht immer alles da ist. In Sachen Chor ist man bei Doblinger aber am Besten aufgehoben.

Musikhaus Doblinger

Dorotheergasse 10

1010 Wien

Mo – Fr 10:00 – 18:00 Uhr

Sa 10:00 – 17:00 Uhr

Votruba

Votruba ist die Adresse für Blasinstrumente. Hier gibt es alles an Zubehör was man braucht (von Blattschrauben über Bleistifthalter bis hin zu speziellen Putztüchern) und auch die entsprechende Beratung dazu. Es können hier auch Instrumente zur Reparatur abgegeben werden, neues ausprobiert werden oder gebrauchte Instrumente übernommen werden. Bei Votruba ist man auch immer am neuesten Stand was Bläserklassen oder neuartige Instrumentenkreationen angeht und bei Fragen gibt es immer fachkundige Auskunft. Top für alle Bläser!

Votruba

Lerchenfelder Gürtel 4

1070 Wien

Mo – Fr 8:30 – 12:00 Uhr und 13:30- 18:00 Uhr

Sa 8:30 – 12:00 Uhr

Kerschbaum

Das Musikhaus Kerschbaum ist in der Nähe der Musikuni zu finden und daher auch perfekt darauf ausgerichtet. Hier finden sich sowohl Instrumente (auch spezielle Anfertigungen) als auch Unmengen an Zubehör oder kleiner Percussion Instrumente (wer gerade Orff-Projekte plant – hier könnt ihr einkaufen!). Die Noten-Abteilung ist ebenfalls sehr gut ausgebaut, vor allem wenn man nach speziellen Ensemble-Konstellationen sucht. Ob nun Duett oder Oktett mit unterschiedlichsten Instrumenten – speziell im Bereich Kammermusik sollte man hier immer etwas finden!

Musikhaus Kerschbaum

Am Heumarkt 3

1030 Wien

Mo – Fr 9:00 – 18:00 Uhr

Sa 9:00 – 12:00 Uhr

Laimer

Das Paradies, wenn es um Noten geht. Ob anlassbezogen (Ostern, Weihnachten oder Geburtstag) oder auf bestimmte Instrumentengruppen oder Genres abgestimmt – die Auswahl scheint unerschöpflich. Bei Laimer hat man sich voll und ganz dem Notenmaterial verschrieben. Aber auch Fachbücher zu musikalischen Themen (Biografien, Ratgeber, Übungsbücher) lassen sich finden. Nur, wer (Blas-)orchesternoten sucht könnte sogar hier auf Grenzen stoßen.

Musikhaus Laimer

Hegelgasse 7

1010 Wien

Mo – Fr 9:30 – 18:00 Uhr

Sa 10:00 – 13:00 Uhr

Klangfarbe

Ganz und gar nicht klassisch aber dafür umso mehr aktuell ist das Angebot von Klangfarbe. Hier hat man sich auf E-Instrumente spezialisiert und bietet alles rund um technische und elektronische Instrumentarien. Vom E-Piano über Verstärker-Equipment und Lichtanlagen – das Spektrum ist ziemlich umfassend und der Shop ist einfach riesig! Im Bereich der akustischen Instrumente konzentriert man sich passenderweise auf Gitarren. Wer also seine eigene Garagenband hat oder wer professionelle Hilfe für den nächsten Band-Auftritt braucht – hier seid ihr aber sowas von richtig!

Klangfarbe Shop

Guglgasse 14, Gasometer D

1110 Wien

Mo – Fr 10:00 – 18:00 Uhr

Sa 10:00 – 17:00 Uhr

Make Music

Da die Gitarre wohl doch zu einem der verbreitesten Instrumente gehört, wundert es auch nicht, dass es Shops gibt wo man sich ausschließlich darauf konzentriert. Die Nummer 1 Anlaufstelle, wenn es um die beliebten Saiteninstrumente geht ist das Make Music in der Amerlingstraße. Gitarren aller Art, Beratung, Service und genügend Möglichkeit alles auszuprobieren gibt es hier ganz sicher!

Make Music

Amerlingstraße 1

1060 Wien

Mo – Fr 10.00 – 19.00 Uhr

Sa 10.00 – 18.00 Uhr

Gandharvaloka

Ein absoluter Ausreißer unter den Musikfachgeschäften, aber dafür umso mehr erwähnenswert! Das Gandgarvaloka hat sich auf Weltmusikinstrumente spezialisiert – das heißt hier gibt es armenische Duduks oder ein vietnamesische Ritualhorn aus Muscheln. Sehr viele Percussion Instrumente oder Afrikanisches sind im Sortiment – der kleine Shop in der Westbahnstraße ist also ein buntes Wirrwarr aus unbekannten Objekten zur Klangerzeugung. Eine kleine Weltreise der Musik sozusagen.

Gandharvaloka

Westbahnstraße 4

1070 Wien

Mo, Mi – Fr 11:00 – 18:00 Uhr

Di 14:00 – 18:00 Uhr

Sa 11:00 – 14:30 Uhr