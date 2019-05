Museen und Führungen in Ottakring

Lasst euch Ottakring zeigen!

Wer sein Grätzl liebt, kann gar nicht genug darüber wissen. An diesen Orten gibt es Interessantes, Aufregendes und Außergewöhnliches über Ottakring zu entdecken …

Bezirksmuseum Ottakring

Jedem Bezirk sein Museum. Das Ottakringer Bezirksmuseum befindet sich am Richard-Wagner-Platz und der Eintritt ist natürlich auch hier (wie in allen Bezirksmuseen) frei. Die Dauerausstellung zur Geschichte und Entwicklung des 16. Bezirks wird immer wieder mit Sonderausstellungen ergänzt. Besonders beliebt ist das Museum für Schulklassen, aber es empfiehlt sich auch ein Besuch als interessierter Bewohner, denn man lernt viel über das eigene Grätzl!

Bezirksmuseum Ottakring

Richard-Wagner-Platz 19b

Kuffner Sternwarte

Ein kulturelles Highlight in Ottakring bildet die Kuffner Sternwarte, gegenüber vom Ottakringer Bad. Sie wurde von dem 1982 gegründeten Verein Kuffner-Sternwarte quasi „gerettet” und ist nun für die Öffentlichkeit zugänglich. Immer montags und sonntags (bei Schönwetter auch öfter) finden Führungen und gemeinsame Himmelsbesichtigungen statt. Der Verein hat es sich außerdem zur Aufgabe gemacht, astronomisches Wissen an die Öffentlichkeit zu tragen. Man kann hier also viel sehen und auch sehr viel lernen!

Kuffner Sternwarte

Johann Staud-Straße 10

Ottakringer Brauerei

Seit 1837 wird in Ottakring Bier gebraut. So richtig loslegen konnte die Brauerei aber erst ab 1850, als die Brüder Kuffner (die Namensgeber der Kuffner Sternwarte) den noch kleinen Betrieb übernahmen und ihn Stück für Stück zur Großbrauerei ausbauten. Heute produziert die Brauerei Bier in rauhen Mengen – und ist ganz nebenbei auch noch eine bekannte Event-Location. Bier-Interessierte können außerdem im Rahmen einer Führung in die Welt des Brauens eintauchen und dabei das Sudhaus, die Gärtanks und den Darreturm mitsamt seinem „Frosch” kennenlernen. Ebenfalls besichtigt werden kann die angeschlossene Craft Bier Brauerei Brauwerk – hier finden auch immer wieder spannende Workshops für Hobby-Braumeister und Bier-Gourmets statt!

Ottakringer Brauerei

Ottakringer Platz 1

1160 Wien

Wiener Volksliedwerk – Bockkeller

Das Wiener Volksliedwerk ist Archiv, Veranstaltungszentrum und Festivalort in einem. Hier werden Informationen zu Wienerlied und Schrammelmusik gesammelt, Noten archiviert und natürlich bleibt durch die Veranstaltungen dort auch die Volkslied-Tradition am Leben. Jährlich findet das Festival Wean hean statt, bei dem an verschiedensten Standorten Wienerlied im Mittelpunkt steht! Wer eigene Recherchen zum Thema anstellen möchte – im Archiv des Volksliedwerks werdet ihr ganz bestimmt fündig!

Wiener Volksliedwerk – Bockkeller

Gallitzinstraße 1

1160 Wien

Erstes österreichisches Pflegemuseum

Zum Schluss noch ein kleines Kuriosum: Ottakring ist Heimat des ersten österreichischen Pflegemuseums. Dabei handelt es sich um einen Schauraum im Wilhelminenspital, in dem diverse historische Pflegeutensilien wie Verbandsmaterial, Geräte oder Dienstbekleidungen zu sehen sind. Mittlerweile hat sich der Bestand schon um einiges erweitert – auch Exponate aus dem 2. Weltkrieg oder historische Fieberthermometer sind zu sehen. Besuchen kann man das Museum jedoch nur auf Anfrage und im Rahmen der Langen Nacht der Museen!

Erstes österreichisches Pflegemuseum

Montleartstraße 37

1160 Wien

