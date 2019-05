Leopold Mozarts Violine im Mozarthaus Vienna

Das Mozarthaus Vienna präsentiert anlässlich des 300. Geburtstags von Leopold Mozart dessen selten verliehene Original-Violine.

Mozart in Wien

Das Mozarthaus Vienna ist in jenem Haus untergebracht, in dem Wolfgang Amadeus Mozart von 1784 bis 1787 lebte. Hier, in der Domgasse 5 im 1. Bezirk, komponierte Mozart unter anderem auch „Die Hochzeit des Figaro“, eine seiner berühmtesten Opern. Heute finden sich in den Räumlichkeiten des Mozarthaus Vienna besonders zahlreiche Informationen zu Mozarts Jahren in Wien.

Wie der Vater, so der Sohn

Leopold Mozart selbst war nicht nur als Violinist, sondern auch als Hofkapellmeister und Vizekapellmeister am fürsterzbischöflichen Hof in Salzburg tätig. Die von ihm 1756, im Geburtsjahr seines Sohnes Wolfgang Amadé, verfasste Violinschule wurde bald zu einem Standardwerk der Violinpädagogik.

Leopold Mozarts Violine

In Kooperation mit der Sammlung alter Musikinstrumente im Kunsthistorischen Museum Wien zeigt das Mozarthaus Vienna nun Leopold Mozarts Original-Violine. Über seine Tochter Nannerl gelangte die Violine in weiterer Folge an die Nachkommen ihres Gatten. Das Mozarthaus Vienna präsentiert die Violine nun in den Räumlichkeiten, in welchen 1785 Wolfgang Amadé und sein Vater Leopold Joseph Haydn Streichquartette präsentierten, die sie dem Komponisten gewidmet hatten.

Alles auf einen Blick

Leopold Mozarts Violine wird von 27. Mai bis 23. Juni 2019 im Mozarthaus Vienna zu sehen sein, am 12. und 19. Juni werden zudem jeweils um 18:00 Uhr kostenlose Führungen angeboten. Der reguläre Eintrittspreis beträgt 11,- Euro, ermäßigt 9,- Euro.

Mozarthaus Vienna

Domgasse 5, 1010 Wien

Öffnungszeiten täglich von 10:00 bis 19:00 Uhr

Startbild: Mozarthaus Vienna (c) David Peters