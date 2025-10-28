Wohin in Wien
28. Oktober 2025

MondoVino 2025

MondoVino 2025 (c) Stefan Feichtinger

(c) Stefan Feichtinger

Wein- & Genussfestival

Zwei Tage voller Wein, Genuss und sinnlicher Entdeckungen in der MARX HALLE Wien.

Am 14. und 15. November 2025 verwandelt WEIN & CO, der renommierte heimische Weinhändler, die MARX HALLE Wien in ein kulinarisches Genusskonvent mit über 170 Produzent*innen aus aller Welt. Besucher*innen dürfen sich auf der MondoVino auf eine reichhaltige Auswahl an Weinen, Spirituosen, Bieren, Delikatessen sowie innovativen alkoholfreien Kreationen freuen – über 1.000 Produkte können hier verkostet werden.

Zudem lassen eine Natural Wine Area, eine Ikonen-Bar mit Raritäten sowie ein begehbarer Wein-Erlebniswürfel, in dem Wein mit allen Sinnen erlebt werden kann, Genussmomente in Serie gehen. An verschiedenen Masterclasses werden außerdem renommierte Branchenexpert*innen ihr Fachwissen vermitteln. Ein digitaler Messekatalog ermöglicht es den Besucher*innen, Infos zu verkosteten Weinen direkt auf ihren mobilen Geräten abzurufen und ihre Favoriten bequem nach Hause zu ordern. Tucholsky hatte schon recht: Es ist wirklich schade, dass man Wein nicht streicheln kann.

Alles auf einen Blick

MondoVino 2025
14. – 15. November 2025
MARX HALLE Wien
15:00 – 21:00 Uhr
Tickets im Vorverkauf erhältlich in allen WEIN & CO Filialen und unter: www.mondovino.at
Abendkassa so lange der Vorrat reicht

Foto (c) Stefan Feichtinger
