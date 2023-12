Große Wienerinnen

Wer gerne Fels unter seinen Fingern spürt, dem ist die Mizzi-Langer-Wand in Rodaun vielleicht ein Begriff – an schönen Tagen tummeln sich hier Heerscharen von Wiener Kletterern und Kletterinnen. Aber wer war eigentlich die Namensgeberin des Wiener Klettergartens?

Maria, genannt „Mizzi“” Langer-Kauba (1872-1955) wuchs als Tochter von Wiener Bürgern auf und entdeckte schon früh ihre Leidenschaft für Sport. Insbesondere das Klettern und das Skifahren hatten es ihr angetan. In einer Zeit, als Alpinismus noch eine Männerdomäne waren, war das alles andere als selbstverständlich. In den 1890ern bildete sich eine Gruppe um Mizzi, die gemeinsam im Rodauner Steinbruch Klettertouren unternahm. Das Wettrennen um Erstbesteigungen auf hohe Berge interessierte sie weniger – Mizzi war eine Freizeitsportlerin durch und durch.

Mit Freude widmete Mizzi Langer sich auch dem Skilauf. Als einzige Frau überhaupt nahm sie beim ersten Torlauf der Skigeschichte teil, das der Skipionier Mathias Zdarsky 1905 ausrichtete. Augenzeugen zufolge soll ihre Technik hervorragend gewesen sein, und anders als einige teilnehmende Männer erreichte sie nach 85 passierten Fähnchen und nur einem einzigen Sturz das Ziel. Sich mit ihrem eigenen Mann zu messen – Franz Kauba nahm ebenfalls am Rennen teil – störte sie nicht.

Mizzi war nicht nur eine begeisterte Sportsfrau, sondern auch eine Pionierin als Geschäftsfrau: Sie führte Wiens erstes Sportgeschäft in der Kaiserstraße 15, das nach der Jahrhundertwende so richtig reüssierte. Zu kaufen gab es bei Mizzi alles, was das Bergsteiger- und Skiläuferherz begehrte, von eleganten Damen-Pumphosen zum Wandern über Skibindungen und Regenmäntel bis hin zum Stubaier Eispickel. Die Abbildungen in den Katalogen zeigten die Inhaberin Seite an Seite mit Männern oder auch alleine beim Wintersport oder beim Klettern in den Bergen. So war Mizzi Langer wohl für eine ganze Generation natur- und sportbegeisterter Frauen ein Vorbild.

Übrigens: Heute befindet sich in dem Geschäftslokal der Sportfachhandel Bergfuchs, wo Frauen wie Männer ebenbürtig neue Kletterschuhe anprobieren. Die 1955 verstorbene Wiener Bergpionierin hätte wohl geschmunzelt, hätte sie das gewusst.

Illustration: Mizzi Langer (c) STADTBEKANNT – Sarah Braid