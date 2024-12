Mit diesen Tipps gelingt der Umzug stressfrei

Ob innerhalb von Wien oder an einem neuen Ort, vielleicht sogar ein Neuanfang in einem anderen Land – ein Umzug bedeutet immer Veränderung. Damit dieser Schritt möglichst stressfrei gelingt, kommt es neben der Wahl der passenden Umzugshelfer auch auf die Planung und viele weitere Dinge an. Hier ein Überblick, wie der Umzug in die neue Immobilie am besten gelingt.

Vorbereitung ist das A und O

Kein Umzug klappt ohne Vorbereitung. Alles beginnt schon mit dem systematischen Kistenpacken und ordentlichen Beschriften, damit am Zielort alles gleich in die richtigen Räume gestellt werden kann. Damit das Umzugsfahrzeug direkt vor dem Haus parken kann, sollte man rechtzeitig vorher Parkverbotsschilder bestellen. Diese werden kurz vor dem Umzug platziert, damit während des Umzugs die Parkplätze für die komplette Umzugsdauer freigehalten werden. Falsch geparkte Fahrzeuge können dann sogar abgeschleppt werden. Für die genaue Einschätzung, wie groß der Umzugswagen sein muss und wie viele Helfer benötigt werden, nehmen viele einen professionellen Umzugsservice in Anspruch. Diese unterstützen kleine bis große Umzüge, sichern sämtliches Transportgut gegen Schäden ab und sorgen dafür, dass der Start am neuen Wohnort stressfrei beginnen kann.

Tipp: Damit die Post nach dem Umzugstag zuverlässig an die neue Adresse gelangt, sollte rechtzeitig ein Nachsendeantrag bei der Post eingereicht werden.

Professionelles Umzugsunternehmen buchen

Wer nicht nur mit wenigen Kisten in die neue Wohnung zieht, kann sich von einem professionellen Umzugsservice unterstützen lassen. Ein Mitarbeiter einer Umzugsfirma in Wien besichtigt auf Wunsch das Transportgut, um den Zeitaufwand und die Anzahl der notwendigen Umzugshelfer genau abzuschätzen und ein passendes Angebot erstellen zu können. Ein zuverlässiger Umzugsservice in Wien und Umgebung sorgt für einen reibungslosen Ablauf und vereinbart einen fairen (Fest-)Preis sowie eine kostenlose Besichtigung und Beratung vor Ort, sodass es am Umzugstag keine bösen Überraschungen gibt. Egal, ob der Umzug innerhalb von Wien stattfindet, ins Umland oder Ausland, erfahrenes Personal und eine individuelle Planung machen den Umzug an jeden Ort möglich.

Tipp: Umzugskartons und Verpackungsmaterial, das Einpacken durch Umzugshelfer sowie die Montage vor Ort sind Leistungen, die viele Umzugsunternehmen optional anbieten. Auch Spezialtransporte (z. B. Klavier, Boot oder andere schwere Dinge) lassen sich so sicher umsetzen.

Tipps für den Umzugstag

Am Tag X sollten alle gut ausgeschlafen an die Arbeit gehen. Ein paar Snacks und Getränke vor Ort, ausgeruhte Umzugshelfer und bereits fertig gepackte Kisten erleichtern die Arbeit.