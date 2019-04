Mark Rothko im KHM

Rothko zum ersten Mal in Wien

Das Kunsthistorische Museum zeigt Rothkos künstlerischen Werdegang, von frühen Arbeiten bis hin zu seinem bekannten Spätwerk. Eine beeindruckende Schau!

Erste Versuche und Inspirationen

Die Ausstellung ist chronologisch angeordnet, den Beginn macht ein expressionistisches Selbstportrait Rothkos – sein einziges. Rothko ließ sich hierbei von einem Selbstportrait Rembrandts inspirieren und auch in weiteren der ausgestellten Frühwerke sind Einflüsse verschiedener Maler erkennbar. Das Werk „Portrait of Mary“ erinnert in seinen Elementen stark an Vermeers „Die Malkunst“, das sich passenderweise ebenfalls im Kunsthistorischen Museum befindet (neugierige Besucher können sich das Bild in Kabinett 19 ansehen, um selbst Vergleiche zu ziehen).

Tanzende Farben

Bei genauer Betrachtung erkennt man aber bereits in Rothkos Frühwerken Elemente seiner späteren Arbeiten, besonders in den Gemälden der „Multiforms“, die er ab 1946 schuf. Die Farben der Bilder bewegen sich frei auf der Leinwand, auch Rahmen gibt es nun keine mehr. Ebenso nimmt die Größe der Leinwände von Bild zu Bild deutlich zu.

Freiraum für Impressionen

Rothko wollte es den BetrachterInnen seiner Werke ermöglichen, diese ohne bereits vorgegebene Interpretationen auf sich wirken zu lassen. Durch vier einzelne Nischen in den Kabinetten des Museums wird diese Form der gesonderten Betrachtungsweise besonders gut ermöglicht. Hier zeigt sich auch die Wirkungskraft Rothkos früher klassischer Werke, da die BetrachterInnen sich mit diesen intensiv auseinandersetzen können.

Die Seagram Murals

Beim Betreten des großen Saals wird schlagartig klar, weshalb man besonders Spätwerke Rothkos mit eigenen Augen sehen muss. Die Bildgewalt der Seagram Murals kommt in dem Saal zu voller Geltung, was nicht nur an deren imposanten Formaten liegt. Trotz der weitestgehend dunklen Rot- und teils Schwarztöne verfügen die Werke über eine immense Ausdruckskraft.

Kräftige Farben, dunkle Töne

Im vierten und letzten Ausstellungsraum sticht ein rot-oranges Werk Rothkos ins Auge, dessen Farben besonders kräftig leuchten. Der Raum vereint die unterschiedlichen Farbwelten Rothkos, so finden sich neben sehr dunklen Bildern auch Werke in zarten Pastellfarben.

Stadtbekannt meint

Die Ausstellung zeigt aufgrund ihrer Vielfalt aus Früh- und Spätwerken die vielseitige künstlerische Bandbreite von Rothkos Schaffen. Seine Werke in dieser Form zu erleben ist eine eindrucksvolle Erfahrung, die man sich keineswegs entgehen lassen sollte!

Alles auf einen Blick

Mark Rothko

Die Ausstellung läuft bis 30. Juni 2019

Di-So 10:00 – 18:00 Uhr, Do – 21:00 Uhr

Kunsthistorisches Museum Wien

Maria-Theresien-Platz

1010 Wien

Beitragsbild: Mark Rothko KHM (c) 1998 Kate Rothko Prizel & Christopher Rothko/Bildrecht, Wien, 2019, Foto: STADTBEKANNT