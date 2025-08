Musik, Mode und Architektur

Das neue Festival „Manufaktur der Künste“ startet vom 29. August bis 4. September 2025 in der Zacherlfabrik.

Die „Manufaktur der Künste“ versteht sich als Hommage an Kreativität, Präzision und handwerkliches Können. An einem Ort, wo Musik, Architektur und Mode künstlerisch ineinandergreifen. Im Zentrum steht ein Programm, das Staunen macht! Die Festival-Künstler:innen unter der Intendanz von Ketevan Sepashvili eröffnen einen Dialog zwischen Musik, Architektur und Mode. Gleichsam traditionell, innovativ in ebensolche Materialien verwoben.

Die Festivalwoche umfasst fünf Konzerte zwischen Freitag, 29. August 2025, und Donnerstag, 4. September 2025. In der besonderen Atmosphäre der Zacherlfabrik treffen Ikonen der Klassischen Musik aufeinander. Den Auftakt bildet das Eröffnungskonzert „Unconventional Journey 2“ mit dem Trio Revolution am 29. August 2025, mit Uraufführungen von George Oakley und Roland Batik sowie einem Haydn-Trio und dem Trio Nr. 1 von Lowell Liebermann.

Alles auf einen Blick

Manufaktur der Künste

29. August – 4. September 2025

Zacherlfabrik

Nußwaldgasse 14, 1190 Wien

Foto: Zacherlfabrik (c) Lasha Devdariani