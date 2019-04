Mach Schluss mit Rassismus

#MachSchlussmitRassismus

Ausländerfeindliche, rassistische Übergriffe nehmen in einem erschreckenden Ausmaß zu. Kein Wunder, wenn man sich die Politik und die mediale Berichterstattung in diesem Land anschaut.

In den vergangenen Wochen mehrten sich die Nachrichten von eindeutig rassistisch motivierten Übergriffen. Frauen mit Kopftuch werden in der U-Bahn beschimpft, bespuckt. Jugendliche, die sich in einem Park ganz normal unterhalten, werden plötzlich von Polizisten schikaniert. In U-Bahnen werden gezielt Personen kontrolliert, die aufgrund ihres Aussehens aus Afghanistan stammen könnten. Die Sozialistische Jugend (SJ) hat diese Fälle zum Anlass genommen und eine Kampagne gegen Rassismus gestartet. Deren Höhepunkt wird der traditionelle Fackelzug am Abend vor dem Maiaufmarsch sein.

Einer, der weiß, was es bedeutet, aufgrund der eigenen Hautfarbe blöd angegangen zu werden, ist Sebastien (20), Mitglied in der SJ Ottakring: „Schon in der Volksschule wurde ich von Mitschülern als ‚Neger‘ beschimpft.“ Im Gymnasium und der HTL ging es weiter mit rassistischen Witzen, die man vor ihm erzählte. Wenn er sich mit seinem deutschklingenden Namen vorstellte, wurde er von Lehrern ungläubig angeschaut. „Ich werde nur zu oft auf meine Hautfarbe reduziert und mit Stereotypen von ‚Schwarzen‘ verglichen“, so Sebastien.

Kein Zufall

Dass der Alltagsrassismus in den sozialen Medien aber eben auch in aller Öffentlichkeit ständig zunimmt, ist kein Zufall. Seit mindestens zwei Jahren werden wir von der Regierung und ihr wohlgesonnenen Medien mit einem Trommelfeuer an Vorurteilen gegen „die Ausländer“ konfrontiert. Kaum ein Tag vergeht, an dem uns nicht erklärt wird, dass Flüchtlinge nur hier sind, um es sich hier in der „sozialen Hängematte“ gemütlich zu machen. Von Antisemitismus bis Frauenmorde sei angeblich alles Böse von Migranten importiert. Und jeder Mensch mit dünklerer Hautfarbe wird als Bedrohung für „unsere Kultur“ an den Pranger gestellt. Kein Wunder, dass bei dieser Stimmungsmache nicht wenige ihren niedrigsten Instinkten freien Lauf lassen und die Personen am Pranger nach alter christlicher Tradition beschimpfen und bespucken.

Spaltung

Die Bundesregierung setzt gezielt auf diese Stimmung. Sie kürzt der 24-Stunde-Pflegerin aus Rumänien die Familienbeihilfe für die Kinder, die sie zurücklassen musste. Sie kürzt die Mindestsicherung für Menschen mit schlechteren Deutschkenntnissen, wobei sie vorher bei den Deutschkursen einspart. Sie droht Flüchtlingen mit Zwangsarbeit zu Hungerlöhnen. Sebastien hat eine Erklärung, was die Regierung mit dieser Politik des institutionellen Rassismus bezweckt: „„Es wird gezielt Angst vor dem Fremden geschürt. Menschen, die Angst haben, wünschen sich oft einen Retter. Die Regierung kann sich dann als Beschützer präsentieren., und kann damit die eigene Politik des Sozialabbaus kaschieren, indem diese ständig mit ‚den Ausländern‘ gerechtfertigt wird.“ Lucia von der SJ Landstraße stößt in ein ähnliches Horn: „Der schwarz-blauen Bundesregierung kommt Rassismus ganz gelegen, um unsere Gesellschaft zu spalten und sie zu schwächen. Indem sie gegen eine Menschengruppe hetzen, gelingt es ihnen ganz leicht Sozialabbau zu betreiben ohne dass sie auf Widerspruch aus der Gesellschaft stoßen.“

Motor dieser ausländerfeindlichen Politik ist Innenminister Herbert Kickl. „#MachSchluss mit Herbert“ heißt es daher auch auf den Kärtchen, die Sebastien und Lucia in den letzten Wochen vor Schulen und an öffentlichen Plätzen verteilten.

Heute, am 30. April, wird das nächste große Zeichen gegen diesen stärker werdenden Rassismus gesetzt. Ganz nach dem Motto der deutschen Hiphop-Band KAFVKA, die heuer im Anschluss an den Fackelzug am Rathausplatz den Ton angeben wird:

„Diese Zeiten zu laut für eine Mehrheit, die schweigt! Raus auf die Straßen, wer ist bereit?!“

Alles auf einen Blick

Fackelzug

Treffpunkt 20:00 Uhr vor der Oper