Lippen für den perfekten Kussmund

Der Kosmetiksalon Kussmund im ersten Bezirk hat Vieles auf Lager. Schönheitsprodukte, Naturkosmetik, Düfte und Make Up Workshops. Für euch gibt es jetzt einen Lippenstift „LIP- EXPERT By Terry“ zu gewinnen!

Kussmund

Duft- und Pflegeprodukte, Accessoires und natürlich eine 1A Beratung verspricht der Salon Kussmund in der Habsburgergasse. Neben zahlreichen Produkten (Naturkosmetik inbegriffen!) werden hier immer wieder auch Make Up Workshops angeboten. Das umfangreiche Sortiment, gepaart mit dem Know How der Mitarbeiter, lassen einen Besuch zur wohltuenden Entdeckungsreise werden.

Lippenstift gewinnen

Ultra-pigmentiert, verschönert der flüssige Lippenstift die Lippen mit dem glamourösesten Haute Couleur Mantel in einem intensiv matten Finish. Die leichte und cremige Formel lässt sich leicht auf die Lippen auftragen und sorgt so für ein einzigartiges „bare-lips“-Gefühl ohne austrocknen und sorgt für ein besonders angenehmes Tragegefühl. Die Lippen sind perfekt betont und sorgen für einen strahlenden und anspruchsvollen Look.

Alles auf einen Blick

Habsburgergasse 14

1010 Wien

Mo – Sa 10:00 – 18:00 Uhr

Foto: LIP- EXPERT By Terry (c) Kussmund

Teilnahmeschluss ist der 31. März 2019!