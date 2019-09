Am 14. September 2019 ist es soweit – das Straßenfest „Lerchenfeld fest schräg“ macht den Ceija-Stojka-Platz zu einem Schauplatz von Kunst, Design und Handwerk.

Das Straßenfest „Lerchenfeld fest schräg“ sorgt für Unterhaltung mit einem abwechslungsreichen Programm am Ceija-Stojka-Platz zwischen 10:00 bis 22:00 Uhr. Marktstände locken die BesucherInnen mit Kunst, Design, Handwerk und Kreativem. Dazu gibt es Musik-Acts und kulinarische Schmankerln.

Alles auf einen Blick

Lerchenfeld fest schräg

14. September 2019

Ceija-Stojka-Platz

10:00 – 22:00 Uhr

ab 11:00 Uhr live Musik – Two for you – Extended

15:00 Uhr – Monica’s Kinder-Zaubershow

16:30 Uhr – Showprogramm mit Andre Cartier von den Mannequins

17:30 Uhr – Showprogramm „Les Schuh Schu“

19:00 Uhr – live Musik “ Und de scheenen Hoa“

20:00 Uhr – live Musik Dritte Hand“

Veranstalter ist der Verein der IG Kaufleute Lerchenfelder Straße und die Lebendige Lerchenfelder Straße