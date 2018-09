Showbühne (c) Reed Messe

Die Seniorenmesse im Herbst

Die Lebenslust ist Wiens einzige Messe für Personen im besten Alter und zweimal pro Jahr beliebter Treffpunkt für Seniorinnen und Senioren.

200 Aussteller

Rund 200 Aussteller präsentieren Alles, was das Leben im besten Alter erleichtert und bereichert. Gezeigt werden Produkte und Services der Bereiche Reise & Urlaub, Freizeit & Kultur, Gesundheit & Schönheit, Sicherheit & Zuhause, Mode & Stil, Geld & Recht, Auto & Mobilität, Wohnen mit Service & Pflege.

Rahmenprogramm

Über 120 Highlights auf vier Bühnen runden das Angebot ab. Am Programm der Showbühne stehen die Edlseer, Waterloo, die jungen Zillertaler, Schlagerstar Julia Buchner, Europas bester Elvis Imitator Ron Glaser, Prof. Hademar Bankhofer oder die beiden ORF-Gärtner Karl Ploberger und Ing. Johannes Käfer. Das Tanzprogramm am Dance Floor eröffnet täglich Profi Willi Gabalier, auf der Lotterienbühne gibt’s die beliebten Brieflosshows und auf der Wissensbühne informieren Experten kostenfrei über Themen, die Senioren wirklich interessieren. Es erwarten euch also viele Stars und Persönlichkeiten auf der Lebenslust 2018!

Gewinnspiel und freier Eintritt

Damit man sich auch während der Messe stärken kann, bietet der 1.500 m² große Bereich „Genusslust“ Gaumenfreuden für jeden Geschmack. Und das alles könnt ihr bei freiem Eintritt genießen! Wer sein Glück aber nutzen will, der spielt auch beim Gewinnspiel der Lebenslust 2018 mit und gewinnt eine Goldmünze Brittania!

Ein Wochenende, drei Messen

Während die Lebenslust stattfindet, könnt ihr in der Messe Wien auch noch zwei weitere Messen besuchen! Zum einen die Kreativmesse Ideenwelt, wo DIY Künstler auf ihre Kosten kommen. Zum anderen die große Modellbau-Messe mit allem, was Hobbybastler und Modellbaufans brauchen können!

Alles auf einen Blick

Lebenslust Wien

24.-27. Oktober 2018

täglich 9:00 – 17:00 Uhr

Eintritt frei!

Messe Wien, Eingang A

Messeplatz 1

1020 Wien

U2-Station: Messe-Prater

www.lebenslust-messe.at

