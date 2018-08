Kussmund Wien – Lippenstift von Edward Bess

Ultra Slick Lipstick - Edward Bess

Lippen für den perfekten Kussmund

Der Kosmetiksalon Kussmund im ersten Bezirk hat Vieles auf Lager. Schönheitsprodukte, Naturkosmetik, Düfte und Make Up Workshops. Für euch gibt es jetzt einen Lippenstift von Edward Bess zu gewinnen!

Kussmund

Duft- und Pflegeprodukte, Accessoires und natürlich eine 1A Beratung verspricht der Salon Kussmund in der Habsburgergasse. Neben zahlreichen Produkten (Naturkosmetik inbegriffen!) werden hier immer wieder auch Make Up Workshops angeboten. Das umfangreiche Sortiment, gepaart mit dem Know How der Mitarbeiter, lassen einen Besuch zur wohltuenden Entdeckungsreise werden.

Lippenstift gewinnen

Für euch gibt es jetzt etwas ganz Besonderes zu gewinnen. Der „Ultra Slick Lipstick“ von Edward Bess betont die Formen der Lippen mit unwiderstehlichen, strahlenden Farben. Die cremige, langanhaltende Formel schenkt Feuchtigkeit für sichtbar softere und glattere Lippen und formt sie zu einem perfekten Schmollmund. Ihr könnt euch im Falle des Gewinns direkt im Salon eine Farbe des Lippenstift aussuchen.

Kussmund

Habsburgergasse 14

1010 Wien

Mo-Sa 10:00 – 18:00 Uhr

Teilnahmeschluss ist der 25. September 2018!

