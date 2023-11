Kultur- & Weihnachtsmarkt Schloss Schönbrunn Gewinnspiel

Gewinnspiel

Vom 18. November 2023 bis 4. Jänner 2024 verwandelt sich der Ehrenhof vor dem Schloss Schönbrunn in ein weihnachtliches Paradies für Groß und Klein und wir verlosen 3×2 Weihnachtskulinarik Deluxe Gutscheine!

Eine Vielfalt an Aussteller:innen aus Österreich und den Nachbarländern bietet in den 80 Hütten traditionelles und qualitativ hochwertiges Kunsthandwerk, einzigartige Weihnachtsdekoration, nostalgisches Spielzeug uvm an.

Vom 26. auf den 27. Dezember verwandelt sich der Weihnachtsmarkt über Nacht in den Neujahrsmarkt Schloss Schönbrunn. Das Sortiment wird bis 4. Jänner mit Glücksbringern wie Rauchfangkehrern, Hufeisen, Fliegenpilzen und Schweinchen erweitert. Auch Tagebücher und Terminkalender für 2024 sowie eigens kreierte Badewürfel mit Neujahrsdekor und mundgeblasene Sektgläser künden vom baldigen Jahreswechsel.

Alles auf einen Blick

Kultur- & Weihnachtsmarkt

Neujahrsmarkt Schloss Schönbrunn

18. November 2023 – 4. Jänner 2024

Ehrenhof vor dem Schloss Schönbrunn

18. November – 23. Dezember 2023

10:00 Uhr – 21:00 Uhr

24. Dezember 2023

10:00 Uhr – 16:00 Uhr

25. Dezember – 4. Jänner 2024

10:00 Uhr – 21:00 Uhr

Bild: Kultur- & Weihnachtsmarkt Schloss Schönbrunn (c) Andreas Tischler

Teilnahmeschluss ist der 16. November 2023!

Die Gutscheine werden unter den Namen der Gewinner:innen an der Infohütte hinterlegt. Es gibt keine Barablöse und nicht abgeholte Gutscheine verfallen. Ein Gutschein enthält 1 Speise, 1 Getränk und 1 Weihnachtsmarkt Schloss Schönbrunn-Häferl als Andenken. Alle Leistungen eines Gutscheines (Getränk und Speise) müssen bei einem Stand eingelöst werden und können nicht auf mehrere Stände aufgeteilt werden. Gültig sind sie bei allen gastronomischen Anbietern während des gesamten Kultur- & Weihnachtsmarkt und Neujahrsmarkt Schloss Schönbrunn (bis 4. Jänner 2024).