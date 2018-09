Kreativwettbewerb für Kinder: Mozart auf Reisen

Kreativwettbewerb Mozart auf Reisen (c) Mozarthaus Vienna

Wettbewerb im Mozarthaus Vienna

Das Mozarthaus Vienna ist nicht nur dort, wo Mozart einst gewohnt hat. Es ist Museum und Veranstaltungszentrum und Ausrichter des diesjährigen Kreativwettbewerbs mit dem Titel „Mozart auf Reisen“. Kinder bis 12 Jahre können ihre Kunstwerke einsenden und tolle Preise gewinnen!

Tolle Preise für Gewinner

Auch in diesem Jahr lädt das Mozarthaus Vienna, ein Museum der Wien Holding, Kinder bis 12 Jahre dazu ein, am diesjährigen Kreativwettbewerb mit dem Titel „Mozart auf Reisen“ teilzunehmen. Die Kunstwerke werden von einer Jury ausgewählt und auf die GewinnerInnen warten tolle Preise wie zum Beispiel Mozartkugel-Workshops oder Packages mit verschiedenen Mozart-Artikeln. Die beste Arbeit wird als Weihnachtskarte gedruckt und um die ganze Welt verschickt. Einsendeschluss ist der 9. November 2018.

Mozart auf Reisen

Beinahe ein Drittel seines Lebens verbrachte Wolfgang Amadé Mozart auf Reisen, die ihn u.a. nach Italien, Frankreich, Holland, Belgien und sogar Großbritannien führten. Eine Reise in ein anderes Land war zu Mozarts Zeiten ein aufwändiges Vorhaben, selbst von Wien nach Salzburg brauchte man, je nach Wetterlage, etwa sechs Tage mit der Kutsche. Die TeilnehmerInnen des diesjährigen Kreativwettbewerbes können sich dem Thema Mozart auf Reisen künstlerisch widmen und sich dabei auf kreative Art und Weise mit folgenden Fragen auseinandersetzen: Was hat Mozart in seinen Koffer gepackt? Wie ist er gereist? Was hat er auf seinen Reisen gesehen und erlebt?

Mitmachen und gewinnen

Malen, zeichnen, kleben, schneiden oder formen: Die Kinder können selbst kreativ werden, ein Kunstwerk im Team oder mit der gesamten Klasse gestalten. Der Kreativität aller TeilnehmerInnen werden keine Grenzen gesetzt. Die Kunstwerke können elektronisch oder per Post an das Mozarthaus Vienna geschickt werden. Die Zusendung der Kunstwerke soll mit Name, Adresse und Telefonnummer erfolgen und an folgende Adresse geschickt werden:

Mozarthaus Vienna Errichtungs- und Betriebs GmbH

Domgasse 5

1010 Wien

Einsendeschluss ist der 9. November 2018

Nähre Infos bei Nina Nöhrig: n.noehrig@mozarthausvienna.at oder unter +43 1 512 17 91-30

