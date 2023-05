Veranstaltungen in Wien

Das KINO AM DACH feiert 20. Geburtstag und eröffnet am 1. Juni 2023 mit dem neuen Film von Sebastian Brauneis – DIE VERMIETERIN – der bei der diesjährigen Diagonale Premiere feierte.

Neben Kultfilmen und Klassikern der letzten 20 Jahre, stehen auch wieder international ausgezeichnete und aktuelle Produktionen wie THE WHALE, THE BANSHEES OF INISHIRIN, TRIANGLE OF SADNESS, THE FABELMANS, TÁR oder AIR auf dem Programm.

Alles auf einen Blick

KINO AM DACH

01. Juni – 10. September 2023

UrbanLoritz-Platz 2A, 1070 Wien

Dach der Hauptbücherei Wien

Foto: Kino Am Dach (c) Go!Go!Gorilla Stefan Dworak