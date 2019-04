Jüdisches Filmfestival Wien

„SHALOM OIDA!“

Hinter dem lässigen Titel steckt das Jüdische Filmfestival, das vom 30. April bis zum 15. Mai 2019 im Urania Kino, Votiv Kino und Metro Kinokulturhaus stattfindet.

Ein universales Thema: Familie

Bereits zum 27. Mal wird das Festival auf die Beine gestellt, wobei stets ein anderes spezifisches Thema in den Mittelpunkt gerückt wird. In diesem Jahr ist es die Familie, ihr Scheitern, ihre Erfolge und die Auswirkungen auf die Familienmitglieder. In „The Day After I`m Gone“ (IL 2019) geht es um eine schwierige Vater-Tochter-Beziehung, die Dokumentarfilme „You Only Die Twice“ (IL/A/D 2018) und „Eine eiserne Kassette“ (A/D 2018) arbeiten Familiengeschichte auf. Mit jüdischer Familiengeschichte von gleich vier Generationen, und zwar in Ungarn, beschäftigt sich auch der Kultfilm „Sunshine“ (HU 1999).

Geschichtsaufarbeitung now!

Der Auseinandersetzung mit der Vergangenheit und der Geschichtsaufarbeitung haben sich einige Filme verschrieben, die beim Festival gezeigt werden: von „Who Will Write Our History“ (USA 2018), ein Film, der vom Untergrundarchiv Oneg Schabbat im Warschauer Ghetto erzählt, über „A Rose In Winter“ (GB 2018) über das Leben von Edith Stein bis hin zum Spielfilm „Skin“ (USA 2019) des israelischen Oscar-2019-Preisträgers Guy Nattiv und „Genezis“ (HU 2018), in dem die Roma-Morde in Ungarn in den Jahren 2008 und 2009 thematisiert werden.

Der Humor kommt nicht zu kurz

Bei aller Ernsthaftigkeit soll auch das Lachen nicht zu kurz kommen. Gerade der Eröffnungsfilm „Tel Aviv On Fire“ des israelisch-palästinensischen Regisseurs Sameh Zoabi setzt mit Telenovelas ein bei Juden wie Palästinensern beliebtes Format humorvoll in Szene. Generell soll das Programm auch der Vielfalt der jüdischen Lebensweisen in verschiedenen Teilen der Welt auf den Grund gehen – solcherlei Einblicke gewährt beispielsweise der Film „Leona“ (MEX 2018), der in Mexiko City spielt. Außerdem wird die Reihe New Israeli Features & Shorts, mit der das israelische Filmschaffen gewürdigt wird, fortgeführt und neben vielen anderen Kurz-, Spiel- und Dokumentarfilmen auch „Noble Savage“ (IL 2018) und „Fig Tree“ (IL/D/F/ETH 2018) gezeigt.

Nicht ohne – das Rahmenprogramm

Publikumsgespräche mit RegisseurInnen und Darstellern/Darstellerinnen gehören ebenfalls zum Festivalprogramm. So kann man, um nur ein Beispiel zu nennen, mit dem Regisseur Árpád Bogdán nach der Vorführung seines Films „Genezis“ über die Situation der Minderheiten in Ungarn diskutieren.

Alles auf einen Blick

Jüdisches Filmfestival Wien

30. April – 15. Mai 2019

Urania Kino, Votiv Kino und Metro Kinokulturhaus

Fotos: Geneziz, A Rose in Winter und Fig Tree – Jüdisches Filmfestival Wien.