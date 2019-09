Jazz-Momente im Café Schwarzenberg

Jazz, Swing und Frühstück

Den Tag mit groovigen Jazz- und Klezmer-Klängen bei Wein, Bier und Wiener Schmankerl in Ruhe ausklingen lassen oder den Sonntag mit einem stimmungsvollen Jazz-Frühstück starten – das geht im Café Schwarzenberg!

Klezmer – Jazz – Kaffee

26. September 2019 19:00 – 21:00 Uhr

Ein Abend für alle Sinne mit Florian Wilscher an der Violine hören und sehen Sie einen Vollblutmusiker für Klezmer, Tango und Swing. Schmecken Sie dazu den perfekten Kaffee und fühlen Sie, wie alles zusammenfließt. Ein Schmelztiegel der Kulturen. Tasten Sie sich an die verschiedenen Musikstile heran und genießen Sie den Abend.

Florian Wilscher – Violine

Peter Hübl – Klarinette/Saxofon

Julia Wikström – Klavier

Gregor Kutschera – Kontrabass

Autumn Leaves

13. Oktober 2019 10:00 – 12:00 Uhr

Swing and Latin mit Marion Traun In der goldenen Zeit des Jahres zeigt Marion Traun welche Farben der Herbst für uns bereithält. Erklingt der erste Ton, erkennt man sofort, dass man sich in der schönsten Jahreszeit befindet, obwohl dies nichts mit Zeit zu tun hat.

Marion Traun – Gesang

Peter Hübl – Saxofon

Julia Wikström – Klavier

Swing is here to stay

10. November 2019 10:00 – 12:00 Uhr

Swing ist gekommen um zu bleiben – so auch Fred Schreiber als er von München nach Wien zog. Frank Sinatra, Cole Porter, auch Swing aus eigener Feder oder Covers von Popsongs, die in die Swingära zurückversetzt werden, gestalten diesen Vormittag. Aber wie bei einem guten Espresso vergeht die Zeit im Nu und nichts bleibt für immer.

Fred Schreiber – Gesang

Peter Hübl – Saxofon

Julia Wikström – Klavier

Gregor Kutschera – Kontrabass

Weihnachtsjazz – Special

8. Dezember 2019 10:00 – 12:00 Uhr

Unerhörtes, bekanntes, besinnliches und swingendes hält dieses Jazzfrühstück im Café Schwarzenberg für Sie parat. Wir feiern mit Ihnen die Vorweihnachtszeit und streuen auch den einen oder anderen Jazzstandard ein. Für einen entspannten Vormittag ist gesorgt.

Peter Hübl – Saxofon

Julia Wikström – Klavier

Gregor Kutschera – Kontrabass

Foto: (c) Café Schwarzenberg

