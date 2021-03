Inspiriende Frauen

Töchter Wiens

Diese wunderbaren Frauen tragen noch immer dazu bei, dass sich unsere Gesellschaft positiv verändert und zeigen, dass Frauen weitaus mehr Anerkennung gebührt, als ihnen zuteil wird.

Natürlich – und das ist auch das Schöne – gibt es noch weitaus mehr Frauen, als jene, die wir hier vorstellen. Wir beginnen mit ein paar tollen Frauen aus der Gegenwart. Weitere folgen …

Julya Rabinowich

Entwurzelt und umgetopft. So beschreibt Julya Rabinowich das Gefühl, das sie als Flüchtlingskind nach ihrer Ankunft in Österreich empfand. Mit ihrer Familie aus der damaligen Sowjetunion geflohen, wurde Wien zur neuen Heimat Julyas. Eine besonders prägende Erfahrung war für sie in dieser Zeit der Sprachverlust, da sie als Kind dem Deutschen zunächst nicht mächtig war. Das einst Fremde war zum Vertrauten und Verbündeten geworden. Ihre literarischen Werke befassen sich oftmals mit Frauen, die sich gegen gesellschaftliche Stigmatisierungen wehren.

Stefanie Sargnagel

Statusmeldungen auf Social Media. In dieser Form veröffentlicht Stefanie Sargnagel ihre Texte und hat damit einen neuen Begriff geprägt: Facebook-Literatin. Ihre meist den sozialen Medien Facebook und Twitter entsprechenden kurzen Texte sind durchzogen von schwarzem Humor und dem Wiener Schmäh. Dass sie dabei die Realität des Wiener Alltags so ungeschönt und gleichzeitig humorvoll beschreibt, macht ihre Texte umso authentischer. Stefanie nimmt sich kein Blatt vor den Mund und hat es geschafft, die Wiener Literaturszene ordentlich aufzumischen.

Laura Karasinski

Einen Sinn für das Schöne den hat Laura Karasinski allemal. Mit ihrem 2012 gegründeten Designbüro „Atelier Karasinski“ zählt sie mittlerweile zu den großen Namen Wiens. Und den hat sie sich mit viel Fleiß und gutem Gespür für Ästhetik erarbeitet. Ob Interior Design, Illustration, Gestaltung von Logos, Buchdesigns – Laura bietet im Atelier Karasinski zahlreiche Designformen

an. 2016 zierte sie das Cover des österreichischen Forbes Magazine als Top 30 unter 30 und zählt namhafte Unternehmen wie Yves Sait Laurent, Campari,V öslauer, da sMotto oder Lena Hoschek zu ihren Kund*innen.

Mirjam Unger

Sie war Gründungsmitglied und Moderatorin des Radiosenders FM4 und konnte sich auch als Regisseurin und Drehbuchautorin einen Namen machen. Mirjam Ungers filmische Arbeit umfasst Dokumentarfilme, Spielfilme und Serien. Ihre Verfilmung von Christine Nöstlingers Roman „Maikäfer flieg!“ wurde ausgezeichnet, ebenso ihre Dokumentation „Viennas Lost Daughters“

oder ihre „Am Schauplatz“ Reportage „Armut ist kein Kinderspiel“. Mirjam Unger behandelt in ihrer Arbeit häufig gesellschaftskritische Themen und ist Teil des FC Gloria, einem Verein, der Frauen in der Filmbranche unterstützt und sich für mehr Gleichberechtigung in der Filmbranche einsetzt.

Elfie Semotan

Sie zählt zu den bekanntesten Fotografinnen Österreichs. Doch Elfie Semotan ist auch weit über die Landesgrenzen hinaus ein Begriff. Sie prägte mit ihrem Stil die Modefotografie und bekannte Werbesujets und traute sich dabei, Neues auszuprobieren und die künstlerischen Grenzen des bisher bekannten auszuloten. Neben namhaften Magazinen wie der Vogue, Harper‘s Bazaar und The New Yorker portraitierte sie zahlreiche bekannte Menschen wie beispielsweise Naomi Campbell, Benicio del Toro, Johanna Dohnal oder auch Helmut Lang.

Erika Ratcliffe

Stand-Up nach amerikanischem Vorbild – Erika Ratcliffe tut genau das und mischt damit die männerdominierte Comedy-Szene auf. Als Tochter einer Japanerin und eines Österreichers ist sie mit beiden Kulturen vertraut und macht sie auch in ihrem Kabarett-Programm zum Thema. Mit trockenem Humor und einer guten Portion Schmäh begeistert Erika nicht nur in Österreich, sondern auch in Deutschland das Publikum. In ihrem Programm behandelt sie Themen wie Rassismus, Sexismus und Feminismus und scheut dabei keine Tabubrüche. Erika bringt mit ihrem Stand-Up-Programm

frischen Wind in die deutschsprachige KabarettSzene und das nicht nur auf der Bühne, sondern auch als Gast bei zahlreichen Comedy-Fernsehformaten.

