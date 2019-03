Performance von Barbis Ruder

Eine Krankheit grassiert in der Gesellschaft, übertragen von den kalt leuchtenden Bildschirmen unserer Smartphones und Laptops. Ihr Name ist ein Synonym für Selbstoptimierung, Individualisierung und Radikalisierung – INFLUENCA. Die Grundwerte in der bereits mutierten und infizierten Arbeitswelt sind einfach: Sei gut drauf, setze deinen Beziehungsstatus auf neoliberal, sei nicht bestechlich, nur finanziell beeinflussbar. Barbis Ruder alias DDr. Ruder und ihr Team starten in HOW TO GO VIRAL die Behandlung.

Konzept, Performance, Musik, Text, Bühne Barbis Ruder Performance in Zusammenarbeit mit Sebastiano Sing und Laura Steinl Expert*innen Alexis Eremia, Lona Gaikis, Nelli Logar, Mimu Merz, N. N. Produktion Eva Perner Kostüm Peter Holzinger / Samstag Shop Musikmastering Andreas Pils Dramaturgische Beratung Aslı Kışlal Licht und Bühne Joe Albrecht Foto Helmut Prochart Marketing-Force Stefanie Gunzy, Lisa Reimitz-Wachberger

Eine Koproduktion von MEOW – ephemere Vorhaben und brut Wien.

Alles auf einen Blick

HOW TO GO VIRAL – a tutorial

Barbis Ruder

5. – 11. April 2019

Am 9. April findet im Anschluss ein Publikumsgespräch statt.

studio brut

Zieglergasse 25

1070 Wien

Ticketpreise: 9,-Euro / 13,-Euro / 17,-Euro

Bilder: Barbis Ruder – HOW TO GO VIRAL credit Helmut Prochart Collage Barbis Ruder