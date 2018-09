Heute in Wien: 9.9.2018

Tagestipps 9 (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Ein Sonntag zum Ausrasten ist das heute keiner! Vom Mindful Triathlon zum Rote Nasen Lauf und dann auch noch ins Museum – wir haben viel vor!

All You Can Eat

All You Can Eat, aber auf Zeit – das ist das Konzept im Watertuin im 11. Bezirk. Kampfesser sollten sich also schleunigst dorthin begeben!

Watertuin

Wo Etrichstraße 23, 1110 Wien

Wann 8:00 – 11:00, 11:30 – 16:30 und 17:00 – 22:00 Uhr

Wanderlust

5 Kilometer Laufen, 90 Minuten Yoga und 30 Minuten Meditation – das ist der Mindful Triathlon – heute auf der Donauinsel!

Wanderlust 108 // Wien 2018

Wo Donauinsel, Georg-Danzer-Steg, 1210 Wien

Wann 7:30 – 15:30 Uhr

Laufen für die Roten Nasen

Ein bunter Lauf ist der ROTE NASEN LAUF im Prater – ob zu Fuß oder am Rad, ob hüpfend oder gehend – wichtig ist es hier nur, dabei zu sein!

10. Wiener ROTE NASEN LAUF

Wo Hauptallee, 1020 Wien

Wann 9:30 – 15:00 Uhr

Ausflug

Heute ab 10:00 Uhr gibt es auf der Sophienalpe einen Flohmarkt. Ließe sich doch gut mit einem Ausflug verbinden!

Flohmarkt auf der Sophienalpe

Wo Sophienalpe Wien, Sofienalpenstraße 113, 1140 Wien

Wann 10:00 – 18:00 Uhr

Kinder an die Macht

Kinder an die Macht! Am Welttag des Kindes stehen heute unsere Kleinsten im Mittelpunkt. Ab 14:00 Uhr im Kongreßpark!

Welttag des Kindes

Wo Kongreßpark

Wann 14:00 – 17:00 Uhr

Date im mumok

Eine sonntägliche Führung durch das mumok gefällig? Heute im Fokus: 55 Dates!

Fokusführung: 55 Dates | mumok

Wo mumok, Museumsplatz 1, 1070 Wien

Wann 14:00 Uhr

Flohmarkt

Eure Vinyl-Sammlung braucht wieder einmal Zuwachs? Dann nichts wie auf ins Chelsea zum Vinyl- & CD-Flohmarkt!

Vinyl- & CD-Flohmarkt

Wo Chelsea, Lerchenfelder Gürtel, U-Bahn Bögen 29-32, 1080 Wien

Wann 14:00 – 19:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei

