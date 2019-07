Heute in Wien: 9.7.2019

Tagestipps für Wien

Kunstführungen, coole Beats auf der Sommerterrasse, das Qi verbessern oder sich von Pianomusik verwöhnen lassen und den Abend mit einem guten Bier verbringen. Das ist ein Dienstag wie er im Buche steht.



Ein Königreich für ein Bier

Wer ein gutes Bier und ausgezeichnetes Essen möchte, der kommt in die Craftmühle. Der perfekte Ort, um sich von den Strapazen des Tages zu erholen.

Craftmühle

Wo Mühlgasse 20, 1040 Wien

Wann 17:00 – 00:00 Uhr

Ein Abend mit Pianomusik

Bei traditionellen und modernen Schmankerln kann man den Wiener Barpianisten lauschen. Ein buntes Repertoire an Musikstücken und eine Bier Happy Hour versüßen den Abend.

Wiener Charme – feinste Pianomusik im Wiener Stadtbräu



Wo Wiener Stadtbräu

Wann 18:00 – 21:00 Uhr

Neue Lebensenergie

Wer sich in Qi Gong üben will, der kommt in die Porzellangasse. Bringt euer vorhandenes Qi mit und lasst euren Körper entspannen und Blockaden lösen.

QI GONG – offene stunde

Wo kintsugi

Wann 19:00 – 20:00 Uhr

Von der Kunsthalle ins MAK

Zwei Ausstellungen, zwei Themen, zwei Orte und eine Führung. Alle Kunstinteressierten werden ihren Spaß haben und ihre Fragen beantwortet bekommen.

Late-Nite-Kombiführung: Kunsthalle Wien x MAK

Wo Kunsthalle Wien

Wann 19:00 – 21:30 Uhr

Tanzen auf der Sommerterrasse

Auf der Fluc Terrasse gibt es heute DJ p.K.one mit einem Mix aus Electro-Pop, House und Techno. Bei freiem Eintritt und nur bei Schönwetter.

Fluc_Sommerterrasse

Wo fluc + fluc wanne

Wann 21:00 – 2:00 Uhr